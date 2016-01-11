حسین فرح‌بخش کارگردان و تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جدیدترین اثر سینمایی‌اش در بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، گفت: فیلم سینمایی «آب نبات چوبی» به تازگی پروانه نمایش خود را دریافت کرده و آماده حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر است.

وی ادامه داد: «آب نبات چوبی» در راستای فیلم های گذشته من از جمله «زندگی خصوصی» و «مستانه» در ژانر اجتماعی است ولی نسبت به دیگر آثار من از نظر کارگردانی از پختگی بیشتری برخوردار است و از ریزه کاری های بیشتری در آن استفاده شده است. این فیلم اتفاقات و اختلاف نظرهای نسل قدیم و جدید را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت نشان می دهد که خانه امنیت بیشتری نسبت به جامعه دارد.

این کارگردان با اشاره به اینکه خانواده و اهمیت آن محور اصلی فیلم جدیدش است، توضیح داد: در این فیلم سینمایی سعی کرده ام نشان دهم زمانی که والدین نسبت به اتفاق های کوچک در زندگی فرزندان خود احساس مسئولیت نمی کنند، در آینده باید منتظر فجایع بزرگتری باشند.

کارگردان فیلم سینمایی «مستانه» در بخش دیگر صحبت‌هایش درباره این دوره از جشنواره فیلم فجر گفت: اسامی کارگردانانی که به سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر راه یافته اند نشان می دهد کارگردانان شناخته شده و بزرگی از سینمای ایران در این دوره حضور دارند و فکر می‌کنم با حضور این کارگردانان و آثار آنها جشنواره پررونقی داشته باشیم.

وی ادامه داد: این را هم باید بگویم که مدیریت محمد حیدری در این دوره از جشنواره نسبت به دوره‌های قبلی بهتر است زیرا آثاری که در دو دوره قبل جشنواره انتخاب شدند فیلم‌های قصه‌گو نبودند، اما امسال آثار انتخاب شده نشان می دهد که قصه وارد سینمای ایران شده است.

فرح‌بخش در پایان تاکید کرد: کارکرد اصلی سینما از نظر من سرگرمی است و طی سال ها فعالیتم در سینما سعی کردم آثاری بسازم که مردم را سرگرم کند هرچند در بعضی از فیلم هایم به موارد و مشکلات جامعه نیز اشاره کرده ام.