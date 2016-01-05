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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۹:۱۷

استاندار قم:

قم نیازمند نگاه ویژه در تخصیص اعتبارات است

قم نیازمند نگاه ویژه در تخصیص اعتبارات است

قم - استاندار قم گفت: با توجه به اینکه استان‌های دیگر نیز از رونق و توسعه قم بهره می‌برند لذا باید توجه خاصی به این استان در تخصیص اعتبارات و در رفع مشکلات بشود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی شامگاه دوشنبه در پنجمین کارگروه اشتغال استان قم که با حضور مدیران استانی و نیز حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی در سالن امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، تشکیل این جلسه را بسیار مهم و مفید خواند.

وی گفت: آقای حسینی از جمله کسانی هستند که خود با مشکلات صنعتگران و کشاورزان آشنا و این مشکلات را لمس کرده لذا از این جهت خیالمان راحت است که ایشان از حمایت‌های خود در جهت رفع مشکلات دریغ نخواهد کرد.

استاندار قم افزود: با توجه به اینکه استان قم یک استان ویژه است اما بسیاری از اقدامات صورت گرفته به نام استان قم و به کام دیگران است.

وی تصریح کرد: استان قم از لحاظ‌ گوناگون چون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جایگاهی قرار گرفته است که دیگران از اقدامات انجام گرفته در استان بیشتر بهره می‌برند.

صادقی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون زائر سالانه به استان سفر می‌کنند و قم یک شاهراه مواصلاتی است و در ۸ راه مواصلاتی مهم قرار گفته و درآینده نیز طرح‌های کمربندی ریلی و جاده‌ای برای استان در نظر گرفته شده لذا حاکی از آن است که استان‌های دیگر نیز از این خدمات بهره بسیار می‌برند که البته این جای خوشحالی دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قم استانی ویژه است و استان‌های دیگر نیز از رونق و توسعه آن بهره می‌برند باید توجه خاصی به این استان در تخصیص اعتبارات و در رفع مشکلات بشود.

استاندار قم از قائم مقام صندوق توسعه ملی خواست تا با حمایت خود بتواند یاریگر استان در رونق تولید و صنعت باشد تا بتوان نیاز‌های استان را در آینده به حداقل رساند.

کد مطلب 3017206

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