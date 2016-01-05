بخش صنعت قم نیازمند ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ذاکری شامگاه دوشنبه در پنجمین کارگروه اشتغال استان قم که در استانداری این استان برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط رکودی که وجود دارد آنچه بخش صنعت به آن نیاز دارد، سرمایه در گردش است.

وی با بیان اینکه سود ۲۱ درصد برای صنعت توجیهی ندارد و صنعتگر به سمت آن نخواهد رفت، گفت: کسانی که از صندوق توسعه ملی استفاده کرده‌اند افراد توانمندی بودند در حالی که باید افرادی که واقعا نیاز دارند از مزایای صندوق استفاده کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تصریح کرد: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ صنعتگرانی که واقعا نیاز داشتند از این صندوق استفاده کردند اما در سال ۹۳ و ۹۴ معلوم نیست کدام صنعتگران از صندوق استفاده می‌کنند و این بر ما پوشیده نیست.

وی به قمرود اشاره کرد و افزود: این منطقه که در آن دو شهرک صنعتی قرار گرفته است جزو مناطق کمتر توسعه یافته است که متأسفانه صندوق توسعه ملی این موضوع را نپذیرفته است تا متناسب با آن عمل کند.

ذاکری گفت: با بررسی‌های صورت گرفته منبعی که اکنون برای بخش صنعت نیاز داریم ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است.

وی ادامه داد: با توجه به اقدامات مناسب بانک صنعت و معدن بهتر است اعتباراتی که قرار است به صنعت اختصاص داده شود در اختیار این بانک قرار داده شود تا بتوان حداکثر بهره را از آن برد.