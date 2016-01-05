تخصیص ۲۰ درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به صنعت و کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حسینی غروب دوشنبه در پنجمین کارگروه اشتغال استان قم که در سالن امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، اظهار داشت: احساس می‌کنم در مورد صندوق توسعه ملی اطلاع رسانی درستی در استان قم صورت نگرفته است و سطح توقعات مدیران از این صندوق بیشتر از ظرفیت‌های آن است.

وی با بیان اینکه در زمان تأسیس صندوق توسعه ملی بحث ریالی مطرح نبود و ایجاد این صندوق به صورت ارزی بوده است، گفت: بعد از مدتی مقداری به صورت ریالی به بخش کشاورزی و صنعت نیز تخصیص داده شد.

قائم مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه قانون گذار اجازه داده است تا ۲۰ درصد از این صندوق تبدیل به ریال شود، افزود: این مقدار بسیار ناچیز است تنها به صورت مسکن خیلی ضعیف می‌تواند عمل کند.

وی تصریح کرد: طبق ادعای بانک‌های دولتی و خصوصی که می‌گویند حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور تزریق کرده‌اند، لذا ریال ما در صندوق امسال ۳ هزار میلیارد تومان بوده که حدودا یک درصد ریال کشور در صندوق توسعه ملی وجود دارد و ما بقی ارز خواهد بود.

حسینی ادامه داد: از این ۳ هزار میلیارد تومان ۱۰ درصد به بخش کشاورزی و ۱۰ درصد هم به صنعت اختصاص دارد و با تقسم این درصد‌ها در استان‌ها خواهید دید که این مقدار ریال بسیار ناچیز است.

وی با بیان اینکه عده‌ای نتوانستند از مزایای صندوق بهره ببرند به این علت است که راه را اشتباه رفته‌اند، افزود: این صندوق یک نهاد تازه تأسیس در کشور است که هیچ مشابهی هم ندارد لذا طبیعی است که صندوق در ابتدای راه خود مشکلات و نواقصی داشته باشد.

محدودیت در استفاده مجدد از صندوق توسعه ملی

قائم مقام صندوق توسعه ملی در خصوص اجازه مجدد تولید کنندگان، صنعتگران و کشاورزان از این صندوق، گفت: اگر اجازه دهیم که یک نفر بیش از یک بار از این صندوق استفاده کند بدانید که پول صندوق توسعه ملی از ورامین به این طرف نخواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب بخشی از سرمایه صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده است، عنوان کرد: این دستورالعمل تنفیذ شده و اصلا در قالب تدوین برنامه بودجه هم نمی‌توان آن را تغییر داد یا از منابع برداشتی داشت.

حسینی با بیان اینکه رئیس جمهور، ۵ وزیر، دادستان کشور جزو هیئت امنای صندوق توسعه ملی هستند و اولویت‌های اعطای تسهیلات را تعیین می‌کنند، گفت: در رابطه با سهیمه استانی اگر این تسهیلات استانی لحاظ شود هر استانی بیشتر از دو درصد نمی‌تواند دریافت کند، اما برخی استان‌ها نیاز بیشتری در این زمینه دارند که باعث می‌شود این تسهیلات در آنجایی که نیاز است خرج نشود.

وی تصریح کرد: طرح‌های استانی را با جدیت دنبال خواهیم کرد و همه طرح‌ها که مصوب می‌شوند نسخه‌ای از آن به استاندار و نسخه‌ای هم خدمت وزیر اقتصاد ارائه می‌شود.