مراسم بزرگداشت شهادت آیت الله نمر در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت شهادت آیت الله شیخ نمر باقر النمر عالم دینی عربستان که توسط رژیم آل سعود به شهادت رسید شامگاه دوشنبه با سخنرانی آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب و با حضور طلاب عربستانی در مدرسه امام خمینی قم برگزار شد.

آیت الله اراکی در این مراسم طی سخنانی با اشاره به آیه شریفه «وَ لا تَحَسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللهِ اَمواتًا بَل اَحیآءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون * فَرِحینَ بِمآ ءاتهُمُ اللهُ مِن فَضلِه‌ وَ یَستَبشِرونَ بِالَّذینَ لَم یَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم اَلّا خَوفٌ عَلَیهِم وَ لا هُم یَحزَنون یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَة مِنَ اللّهِ وَ فَضْل وَ أَنَّ اللّهَ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنینَ» اظهار داشت: امتی که در راه و هدف حق شهید تقدیم می کند و کسانی که در راه جهاد با طاغوت ها شهید تقدیم کرده اند نه تنها دچار بیم و اندوه می شود بلکه این شهادت موجب تقویت امید می شود.

وی با اشاره به اینکه منظور از نعمت در این آیات نعمت پیروزی است، اظهار داشت: نصرت الهی برای مؤمنین و مجاهدین حتمی است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب در ادامه با اشاره به دو میثاق الهی یعنی میثاق نصرت و یاری و میثاق اطاعت، اظهار داشت: قوام اسلام ابراهیمی بر پایه دو میثاق، یعنی میثاق اطاعت از خدای متعال و میثاق نصرت و یاری استوار است.

آیت الله اراکی با تأکید بر اینکه اسلام ابراهیمی اسلام اطاعت از خدای متعال است، اظهار داشت: اوست که شایسته فرمانروایی و حاکمیت است و اسلام حقیقی یعنی پذیرش این فرمانروایی و سر فرود آوردن به این فرمانروایی است.

