به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمهدی میرباقری شاهرودی در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد، با تأکید بر اهمیت توجه به «ایامالله» و شکرگزاری نعمتهای الهی، اظهار کرد: کسانی که شاکر نعمت انبیا و شاکر راهی هستند که در عالم برای عبور از سلطه فراعنه گشوده شده است، پایداری میکنند و راه فتوحات آینده نیز به روی آنان باز میشود.
وی با اشاره به تأکیدات قرآن کریم بر یادآوری ایامالله افزود: قرآن کریم میفرماید به یاد بیاورید که شما گرفتار فرعون بودید و ما شما را نجات دادیم؛ خدای متعال مکرراً این تذکرات را به ما میدهد و بر توجه به ایامالله تأکید میکند.
میرباقری شاهرودی ادامه داد: کسانی که شاکر نعمت انبیا و شاکر این راه هستند، پایداری میکنند و راه آینده نیز برایشان گشوده میشود؛ اما کسانی که با پیروزیها با تردید برخورد میکنند و نمیتوانند فتوحات را ببینند، راهی برای آینده به رویشان باز نخواهد شد.
وی با استناد به آیه «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ» گفت: نعمت پروردگارت را بیان کن. در دورهای که کار سخت شده بود، عدهای میگفتند خدای متعال این پیامبر را رها کرده یا بر او غضب کرده است؛ اما قرآن کریم تأکید میکند که چنین نیست و آیندههای خوبی در انتظار پیامبر است.
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه نعمت رب در این آیه همان «ایامالله» است، افزود: باید از ایامالله سخن گفت تا مؤمنانی که میخواهند ایستادگی کنند، راه خود را ببینند.
وی همچنین با اشاره به آیه «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ» اظهار کرد: اگر شکر کنید، خداوند بر شما میافزاید؛ یعنی اگر این نعمت را شکر کنید، راه برایتان گشودهتر میشود.
میرباقری شاهرودی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از همین آیه، «وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ»، گفت: اگر این پیامبر، این پیروزی، این فتح و این یومالله را نادیده گرفتید، دچار رنج و عذاب میشوید.
وی با بیان اینکه امروز نیز باید ایامالله را دید، افزود: کسانی که در مسیری که ما پس از انقلاب اسلامی طی کردهایم، دست خدا را مشاهده میکنند، میتوانند این راه را ادامه دهند.
میرباقری شاهرودی تأکید کرد: وقتی خدای متعال نصرت خود را نازل کرده و پیروزی را برای ما رقم زده است، اگر این پیروزی الهی و این نصرت را نبینیم، از نصرت بعدی خبری نخواهد بود.
وی با اشاره به برخی محاسبات و تحلیلهای مطرحشده درباره توان نظامی آمریکا گفت: در همین کشور کسانی براساس محاسبات بشری میگفتند «آقا با اینها نمیشود جنگید، یک دکمه میزنند و همهچیز را جمع میکنند!» اما حالا دیدید که میتوانیم با آنها بجنگیم و پیروز شویم؛ پس در دستگاههای محاسباتی خود تجدیدنظر کنید.
میرباقری شاهرودی ادامه داد: با این حال، دوباره همین افراد مقاله مینویسند و میگویند چارهای نیست و باید با آمریکا کنار بیاییم و تنشزدایی کنیم؛ یعنی بار دیگر با همان خطای محاسباتی سخن میگویند.
وی در پایان اظهار کرد: ما امروز یک سال و اندی است که در آخرین مرحله درگیری و جنگ نظامی مستقیم با بزرگترین قدرت نظامی دنیا هستیم و او را شکست دادهایم، اما بعضیها دست خدا، نزول نصرت الهی و ایامالله را نمیبینند.
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