به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «کاترین ری » با اعلام این خبر افزود: اتحادیه اروپا تحولات اخیر در روابط بین تهران و ریاض را دنبال می کند.



وی در جمع خبرنگاران همچنین اظهار داشت: ما به پیگیری وضعیت بین ایران - عربستان از نزدیک ادامه می دهیم.



روز یک شنبه نیز «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دو طرف این درگیری خواست تا از افزایش تنش پرهیز کرده و خواستار رعایت شرایط آرامش در منطقه شد.

اقدام عربستان سعودی در اعدام شیخ النمر و چهل و هفت نفر دیگر با محکومیت گسترده جهانی همراه شده است.

عربستان سعودی از حامیان اصلی گروه های تروریستی در سوریه و عراق بوده و حمایت های مالی این رژیم از تروریست های تکفیری تا کنون به آوارگی چند میلیون غیرنظامی سوری منجر شده است.