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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

سخنگوی موگرینی:

اتحادیه اروپا اوضاع میان تهران-ریاض را پیگیری می‌کند

اتحادیه اروپا اوضاع میان تهران-ریاض را پیگیری می‌کند

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تداوم پیگیری اوضاع میان تهران- ریاض خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «کاترین ری » با اعلام این خبر افزود: اتحادیه اروپا تحولات اخیر در روابط بین تهران و ریاض را دنبال می کند.

وی در جمع خبرنگاران همچنین اظهار داشت: ما به پیگیری وضعیت بین ایران - عربستان از نزدیک ادامه می دهیم.

روز یک شنبه نیز «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دو طرف این درگیری خواست تا از افزایش تنش پرهیز کرده و خواستار رعایت شرایط آرامش در منطقه شد.

 اقدام عربستان سعودی در اعدام شیخ النمر و چهل و هفت نفر دیگر با محکومیت گسترده جهانی همراه شده است.

عربستان سعودی از حامیان اصلی گروه های تروریستی در سوریه و عراق بوده و حمایت های مالی این رژیم از تروریست های تکفیری تا کنون به آوارگی چند میلیون غیرنظامی سوری منجر شده است.

کد مطلب 3017485
شقایق لامع زاده

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