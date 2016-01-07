به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی صبح پنجشنبه در مراسم گرامیداشت شهید نمر در عسلویه، نقش روحانیت در بیداری اسلامی را تشریح کرد و اظهار داشت: شهادت یک مفهوم پرمحتوا، الهی و با ارزش است که انسان‌های الهی و خودساخته و عارف مشتاق این مقام هستند و هیچ هراسی از مرگ ندارند زیرا مقامات و درجات عالی از شهید دیده‌اند.

وی افزود: علما و روحانیون در انقلاب ما چه قبل از پیروزی و چه پس از پیروزی انقلاب نقش برجسته‌ای داشته‌اند و در این راه به شهادت رسیده‌اند و خون آنان درخت انقلاب ملت ایران را آبیاری کرده است.

نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر چه دشمن، بزرگانی چون شهید بهشتی، مفتح‌ها، دستغیب‌ها، قدوسی‌ها و مدنی و امثالهم را از ما گرفت اما در روند سریع انقلاب توقفی ایجاد نشد و خون آنها ضمانت ماندگاری انقلاب شد و امروز انقلاب ما باعث بیداری در دنیا شده است.

نمر تمام توانش را برای وحدت شیعه و سنی به کار برد

وی به تاثیر نامه رهبری انقلاب در جوانان اروپایی اشاره کرد و ادامه داد: با نامه رهبر انقلاب موج عظیم و شور و شوق زیادی در فرهیختگان و دانشگاهیان و اهل خرد و اندیشه در غرب ایجاد شده و همه به دنبال شناخت اسلام هستند.

احمدی بیان کرد: شیخ نمر به عنوان یک متفکر و ایده‌پرداز که نگاه انتقادی دارد و امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و بر اساس اعتقاداتش بیداری ایجاد می‌کند، تمام توان خود را برای وحدت شیعه و سنی به کار برد.

حساب آل سعود از اهل سنت جدا است

وی خاطرنشان کرد: امروز استراتژی ابرقدرت‌ها برای جلوگیری از انقلاب دو چیز است؛ یکی حذف فیزیکی و از بین بردن شخصیت‌ها و ایدیولوگ‌ها و رهبران نهضت‌ها و دیگری تفرقه است.

نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حساب آل سعود از اهل سنت جدا است، افزود: باید ببینیم که چه شده است که رهبر انقلاب فریاد می‌زند که از سیاست‌مداران اسلامی قطع امید کرده‌ام.

وی با اشاره به اینکه کشور ما امروز تنها جزیره امن در اقیانوس بی‌کران است و این به برکت رهبری و ولایت است، افزود: اگر ما در جنگ‌ها و نقشه‌ها و سناریوهای دشمن پیروز هستیم به این دلیل است که در راس هرم ولایت مطلقه فقیه است.

تنها راه نجات‌بخش ولایت‌مداری است

احمدی اضافه کرد: هرکس در هر مقام و موقعیت باشد ولی اگر در کشتی ولایت نباشد، غرق و نابود خواهد شد و در اقیانوس پرتلاطم سیاست تنها مسیر ولایت است که نجات بخش است و باید ملازم و در رکاب رهبر و ولی فقیه باشیم.

نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شیخ نمر ملازم و در رکاب ولایت بود، بیان کرد: بشکند دست و پای کسانی که دارند به خیمه ولایت خدشه وارد می‌کنند.

مراسم گرامیداشت شهید نمر در مسجد امیرالمومنین شهر عسلویه با حضور آحاد مردم و مسئولان برگزار شد.