۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

شیخ یعقوب شمس: رهبر شهید مظهر عقلانیت، مجاهدت، دلسوزی بود

کیش-امام جمعه اهل‌سنت کیش گفت: رهبر شهید انقلاب مظهر عقلانیت، مجاهدت، دلسوزی و قاطعیت بودند که همواره عشق به ایران اسلامی را در اولویت داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یعقوب شمس با اشاره به بازتاب جهانی درایت رهبر شهید انقلاب در برهه‌های حساس انقلاب و تحولات جهان اسلام اظهار کرد: خاویر، از اندیشمندان برجسته سیاسی غرب، در مقالات خود اذعان کرده است که در میان سیاستمداران متعدد، هیچ‌کس را به هوشمندی و عقلانیت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای نیافته است.

وی رهبر شهید انقلاب را شخصیتی برجسته و مورد احترام در جهان اسلام و در میان آزادگان و حتی سیاستمداران بزرگ عنوان کرد و ادامه داد: پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ایشان را قاطع‌ترین و عاقل‌ترین رهبر جهان توصیف کرده است.

امام جمعه اهل‌سنت کیش در ادامه با استناد به توصیفات رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) اظهار کرد: معظم‌له، شخصیت رهبر شهید را مظهر عقلانیت، مجاهدت، دلسوزی و قاطعیت برشمردند که همواره با روحیه اهل تهجد، عشق به ایران اسلامی را در اولویت داشتند.

شیخ شمس با نقل خاطره‌ای از دیدار با رهبران مقاومت فلسطین گفت: سال‌ها پیش یکی از رهبران برجسته فلسطینی به من گفت که حیف است چنین شخصیت بزرگی با مرگ طبیعی از دنیا برود و پاداش این مجاهد بزرگ باید شهادتی عزتمندانه باشد و سرانجام نیز تقدیر الهی بر آن شد که معظم‌له با مدال سرخ شهادت به درگاه الهی فراخوانده شوند.

