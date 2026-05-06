شیخ یعقوب شمس: رهبر شهید مظهر عقلانیت، مجاهدت، دلسوزی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یعقوب شمس با اشاره به بازتاب جهانی درایت رهبر شهید انقلاب در برهههای حساس انقلاب و تحولات جهان اسلام اظهار کرد: خاویر، از اندیشمندان برجسته سیاسی غرب، در مقالات خود اذعان کرده است که در میان سیاستمداران متعدد، هیچکس را به هوشمندی و عقلانیت آیتالله سیدعلی خامنهای نیافته است.
وی رهبر شهید انقلاب را شخصیتی برجسته و مورد احترام در جهان اسلام و در میان آزادگان و حتی سیاستمداران بزرگ عنوان کرد و ادامه داد: پوتین، رئیسجمهور روسیه، ایشان را قاطعترین و عاقلترین رهبر جهان توصیف کرده است.
امام جمعه اهلسنت کیش در ادامه با استناد به توصیفات رهبر انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) اظهار کرد: معظمله، شخصیت رهبر شهید را مظهر عقلانیت، مجاهدت، دلسوزی و قاطعیت برشمردند که همواره با روحیه اهل تهجد، عشق به ایران اسلامی را در اولویت داشتند.
شیخ شمس با نقل خاطرهای از دیدار با رهبران مقاومت فلسطین گفت: سالها پیش یکی از رهبران برجسته فلسطینی به من گفت که حیف است چنین شخصیت بزرگی با مرگ طبیعی از دنیا برود و پاداش این مجاهد بزرگ باید شهادتی عزتمندانه باشد و سرانجام نیز تقدیر الهی بر آن شد که معظمله با مدال سرخ شهادت به درگاه الهی فراخوانده شوند.
نظر شما