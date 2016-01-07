«مادورو» ترکیب کابینه ونزوئلا را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری سوسیالیست ونزوئلا به فاصله یک روز پس از واگذاری سکان هدایت پارلمان به حزب اپوزیسون، دستور ایجاد یک تیم انقلابی جدید را در راس حکومت صادر کرد.

به این ترتیب، مادورو که حزب رقیب را به دامن زدن به آتش جنگ اقتصادی در سرزمینی با غنی ترین ذخایر شناخته شده نفت جهان متهم می کند، در تازه ترین اقدام خود «لوئیس سالاس» ۳۹ ساله را به سمت وزیر اقتصاد معرفی کرد.

علاوه بر این، وی وزرایی را برای تصدی دو وزارت خانه تازه تاسیس «کشاورزی شهری» و «سرمایه گذاری و تجارت خارجی» منصوب کرد.

حضور سالاس که تمایلات بسیار چپ گرایانه دارد می تواند چالش جدیدی برای ائتلاف اپوزیسیون «اتحاد دموکراتیک» باشد که بعد از ۱۷ سال با کسب دو سوم آراء کنترل پارلمان ونزوئلا را به دست گرفته است.

سالاس برخلاف اپوزیسیون که خواهان کاهش کنترل دولت بر مشاغل و صنایع است، از اعمال کنترل بیشتر بر قیمت گذاری محصولات خبر داده و احزاب مخالف را به بی ثباتی اقتصاد متهم می کند.

ونزوئلا که بیشترین درآمد خود را از راه فروش نفت تامین می کند، این روزها با توجه به افت جهانی قیمت این محصول با رکود اقتصادی شدیدی مواجه است تا جایی که نرخ تورم سالانه آن بالغ بر ۲۰۰ درصد برآورد می شود.

در آخرین برآورد بانک جهانی که دیروز چهارشنبه اعلام شد، اقتصاد ونزوئلا در سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) به مقدار ۸.۲ درصد افت داشته حال آنکه پیش بینی می شود در سال میلادی جاری اقتصاد این کشور افت ۴.۸ درصدی دیگری را تجربه کند.

در همین راستا، دفتر ریاست جمهوری ونزوئلا با صدور بیانیه ای، کشاورزی و توسعه اقتصادی را اولویت نخست دولت کاراکاس برای خروج از رکود اقتصادی معرفی کرد.