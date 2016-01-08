شرکت گاز: صادرات گاز با خط لوله به اروپا اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله رمضانی در نشست «چشم‌انداز بازار جهانی گاز در پرتو چالش‌های جاری» با اشاره به اینکه ایران با وجود داشتن بزرگترین ذخایر گاز جهان سهم ناچیزی در صادرات گاز دارد، گفت: ایران باید با استفاده از فناوری‌های روز جهان سهم خود را در بازار گاز افزایش دهد.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه ایران هم اکنون با در اختیار داشتن بزرگترین ذخیره گاز جهان سالانه ۱۸۰ میلیارد مترمکعب گاز تولید می کند، تصریح کرد: این در حالی است که ظرفیت تولید روزانه گاز روسیه ۸۰۰ میلیون مترمکعب و آمریکا با داشتن ۳۰ درصد ذخایر گاز ایران روزانه حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تولید و عرضه می کند.

به گفته این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز، در صورتی که ایران به فناوری و سرمایه گذاری لازم دسترسی یابد، می‌تواند با تکیه بر ذخایر موجود، تولید گاز خود را افزایش دهد.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه هم اکنون جنگ برای به دست آوردن سهم از بازار گاز بین روسیه و آمریکا در بازار اروپا شکل گرفته است، صادرات گاز به اروپا به صورت ال ان جی را با صرفه عنوان کرد و یادآور شد: آمریکا برای کاستن از وابستگی اروپا به گاز روسیه به دنبال صادرات ال ان جی به این قاره است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه ایران نیز می تواند سهمی در بازار گاز اروپا داشته باشد، بیان کرد: با کاهش قیمت نفت، صادرات گاز به اروپا نیز با توجه به نزدیک شدن قیمت‌ها به هم اقتصادی خواهد بود؛ هند و چین نیز می تواند بازار بزرگی برای گاز ایران باشند.

به گفته رمضانی، روسیه با ساخت خط لوله سه هزار کیلومتری، گاز به اروپا صادر می کند؛ پس ایران نیز می تواند با داشتن چنین خط لوله‌ای به بازار گاز اروپا وارد شود.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این که شدت مصرف انرژی در ایران هم اکنون بالاتر از کشورهای دیگر است، یکی از دلایل این موضوع را گستردگی شبکه گازرسانی در کشور اعلام کرد و افزود: هم اکنون تمام کشور به شدت به گاز وابسته است.

رمضانی از نبود راهبرد بخش انرژی در کشور انتقاد کرد و گفت: ایران با افزایش مصارف داخلی تنها بازارهای صادراتی خود را از دست داده است.

این مقام مسئول با اشاره به این که هم اکنون ٤٠ درصد ذخایر انرژی ایران را نفت و ٦٠ درصد آن را گاز تشکیل می دهد، خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد تمرکز بیشتری برای توسعه صنعت گاز داشته باشیم.