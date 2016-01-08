تامین روشنایی نقاط بی دفاع شهری در محدوده هرندی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی گفت: روشنایی ۲۶۹ محور از فضاهای بی دفاع شهری منطقه ۱۲ در محلات هرندی، امام زاده یحیی(ع)، بازار و دروازه شمیران تامین شده است که در محله هرندی با ۸۱درصد، بازار تهران ۵۵ درصد، امامزاده یحیی صد درصد و دروازه شمیران ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.

به گفته وی، تامین روشنایی فضاهای بی دفاع شهری در منطقه ۱۲ با همکاری شرکت های برق خیام و مولوی انجام شده است.

معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به اینکه نورپردازی های بناهای تاریخی و مهم در منطقه ۱۲ از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است،به ذکر برخی از آنها پرداخت و گفت: طراحی نورپردازی میدان مشق و بناهای واقع در آن، طراحی نورپردازی بانک سپه و بانک تجارت شعبه میدان امام خمینی(ره)، طراحی نورپردازی بناهای واجد ارزش و شاخص محور ناصرخسرو، اجرای نورپردازی مساجد ثامن الائمه و مسجد نور در محور ناصرخسرو، طراحی نورپردازی ورودی اصلی و نمای جداره غربی و شمالی کاخ دادگستری، طراحی و نورپردازی موزه عبرت و سردر قورخانه و سردر پارک امین الدوله و نمای خارجی خانقاه شیخ صفی علیشاه و... از جمله فعالیت سازمان زیباسازی در زمینه نورپردازی در منطقه ۱۲ بوده است.

عبدالهی تصریح کرد: حذف زوائد مبلمان موجود، طراحی مبلمان برای محور ۱۵ خرداد و همچنین طراحی مبلمان بافت تاریخی منطقه ۱۲(محورهای اطراف بازار) هم از پیشرفت ۹۴ درصدی برخوردار است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: ارتقای کیفی میدان مشق(خیابان کوشک مصری- ضلع شرقی و غربی) و مرمت زورخانه شهید عراقی نیز در حال اتمام است.

وی در خصوص انجام مبلمان شهری در منطقه ۱۲ گفت: ساماندهی و بهسازی عناصر مبلمان شهری در بافت تاریخی محدوده میدان مشق و ساماندهی شبکه مسیرهای پیاده وساماندهی عناصر مبلمان شهری خیابان ناصرخسرو نیز در حال انجام است. همچنین تجهیز مبلمان مدرسه عالی شهید مطهری نیز به اتمام رسیده است.

عبدالهی همچنین به ساماندهی دیوارنگاری در سطح منطقه ۱۲پرداخت و گفت: دیوارنگاری در سطح منطقه ۱۲ نیز در سه فاز با سه زمان بندی مشخص در حال انجام است.