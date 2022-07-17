به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی در افتتاح تونل نقش و نور که جلال بهرامی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، رضا صیادی، رئیس زیباسازی شهرداری تهران و مادران شهیدان نور و مشایخی حضور داشتند با اشاره به نقش و اهمیت نور پردازی در زیبایی و شاداب سازی فضای شهری گفت: یکی از رویکردهای مدیریت شهری ارتقای کیفیت زندگی شهری است و یقیناً پروژه‌هایی که با این هدف برنامه ریزی می‌شوند، می‌توانند در ایجاد محیطی خلاق و زیبا در جهت نشاط و شادابی مردم نقش به سزایی ایفا کنند و در همین راستا، پروژه تونل نوری که ترکیبی از رنگ و نور است، طراحی و احداث شد.

شهردار منطقه ۲ با بیان اینکه در تونل نقش و نور بیش از ۱۲۰ قاب دیوارنگاری نصب شده است، ادامه داد: دیوارنگاری هایی که در این اثر نورانی خلق شده است تصاویر هنری برگرفته از طبیعت، شعر و دست خط و همچنین بازی‌ها و ورزش‌های بومی و محلی با تکنیک پتیه و اکرولیک به تصویر کشیده شده است که امیدواریم شهروندان و گردشگران با ثبت فیلم و عکس، خاطرات خوبی را از این محور به یادگار داشته باشند.

وی افزود: نورپردازی این تونل با جانمایی بیش از ۳۸۰۰ عدد چراغ با قابلیت برنامه پذیری و شش پروژکتور لیزری انجام شده است.

شهردار منطقه دو گفت: لازمه طراحی محیطی، بهره مندی حداکثری از شاخصه‌های اقلیمی، فرهنگی و… است که می‌توان آن را با روش‌های نوین و نیازهای امروز مردم هماهنگ کرد تا پاسخگوی نیازهای زندگی مدرن و هویت بخشی به محیط زیست شهری باشیم.