چهار نمایشنامه دیوید ممت در یک کتاب منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه نمایشنامه «دیوید ممت: انواع مرغابی و سه نمایش نامه دیگر» به تازگی با ترجمه بهرنگ رجبی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب یازدهمین عنوان «جهان تازه نمایش» و هفدهمین کتاب مجموعه «تئاتر» این ناشر است.

دیوید ممت نمایشنامه نویس آمریکایی است که بین علاقه مندان به ادبیات معاصر نمایشی جهان به دلیل انتشار نمایشنامه‌های گلن‌گری گلن راس، نوشته رمزی، بوفالوی آمریکایی و... شناخته می‌شود.

ممت به خاطر نمایشنامه گلن‌گری گلن راس جایزه پولیتزر را از آن خود کرد. ممت به غیر از نمایشنامه نویسی به فیلمنامه نویسی و کارگردانی نیز اشتغال دارد.

کتاب «دیوید ممت: انواع مرغابی و سه نمایش نامه دیگر»، ۴ نمایشنامه «شال»، «انواع مرغابی»، «سنجاب ها» و «پیوند دوباره» را از این نمایشنامه نویس آمریکایی در بر می گیرد.

در بخشی از نمایشنامه «سنجاب ها» از این کتاب می خوانیم:

آرت: تو خُلی؟

اد: خل؟ نه. برای چی می پرسی؟

آرت: برا دونستن خودم پرسیدم.

اد: [مکث] ادامه بدم؟

آرت: خب، خودت چی فکر می کنی؟ دوست داری ادامه بدی؟

اد: فکر کنم داشتم به یه جایی می رسیدم.

آرت: به چی؟

اد: به یه رگه ای یا یه شروعی.

آرت: براساس همین یه پاراگراف حرف این فکرو کردی؟

اد: خب...

آرت: اگه همچنین فکری کرده ی که پس نذار من جلوتو بگیرم. [مکث. ادموند وا می رود.] خیله خب، پس دیگه بداهه پردازی بسه. حال و حول هم بسه. یه روز یه نیمکتی بوده. نه صبر کن. صبر کن. یه مردی می آد تو پارک و بدون این که قصد خفه کردن هیچ سنجابی رو داشته باشه همچنین کاری می کنه. دو تا مرد دیگه، که هر دو شون هم کاملا می دونن چی کار می خوان بکنن دارن تو پارک می دوئن، یکی دنبال او یکی. یه سنجاب هم نشسته رو یه نیکمت کوچولو. اوم... اوم...

اد: آه، سنجاب ها!

آرت: چی؟

اد: آذوقه جمع کن ها.

آرت: ادامه بده.

اد: پیام آوران پاییز.

این کتاب با ۱۶۱ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۱۰ هزار ریال منتشر شده است.