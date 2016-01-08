لغو سفر تیم فوتبال پرسپولیس به امارات

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، قرار بود این تیم روز یکشنبه هفته آینده برای برپایی اردوی آماده سازی راهی کشور امارات شود و در باشگاه ایرانیان دوبی تمریناتش را پیگیری کند.

با این حال بعد از اظهار نظرهای سیاسی رئیس فدراسیون فوتبال امارات علیه ایران و همراهی با تصمیم عربستانی‌ها، این شرایط را ایجاد کرده که پرسپولیس اردویش را در این کشور لغو کند.

هرچند پرسپولیسی‌ها موافقت شورای برون مرزی را هم برای این سفر دارند ولی قرار شده است وزارت ورزش و جوانان حرف نهایی را در این خصوص بزند. با این حال به نظر می رسد این اردو لغو شده است.