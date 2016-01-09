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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹

با حضور خانواده شهدا

۷۰ شهید در کنگره ملی شهدای هنرمند تجلیل می شوند

۷۰ شهید در کنگره ملی شهدای هنرمند تجلیل می شوند

کنگره ملی ۲۰۰۰ شهید هنرمند در نظر دارد با حضور خانواده شهدا به شکل نمادین از ۷۰ شهید هنرمند در آیین‌های تخصصی و اجلاسیه اصلی این کنگره تجلیل به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجموع کنگره‌های تخصصی و اجلاسیه اصلی کنگره ملی ۲۰۰۰ شهید هنرمند، از بیش ۱۰۰ شهید هنرمند و تعدادی از هنرمندان و نویسندگان معاصر که پیرامون شهدا اثر خلق کردند قدردانی می شود.

بر همین اساس قرار است در مراسم اختتامیه کنگره اصلی از ۲۲ شهید هنرمند و خانواده‌های آنها تجلیل شود.

در کنگره تخصصی تئاتر شهدای هنرمند که با عنوان «ملکوتیان صحنه» برگزار می شود، ۱۰ شهید هنرمند در عرصه تئاتر مورد تجلیل قرار می گیرند. شهدای تقدیری کنگره تخصصی سرود و موسیقی ۳ نفر، فیلم و سینما، شعر و ادبیات و هنرهای تجسمی نیز به ترتیب ۵ شهید، ۴ شهید و ۱۱ شهید هستند که تجلیل خواهند شد.

همچنین تعدادی از هنرمندان معاصر که در زمینه شهدا و دفاع مقدس و شهدای هنرمند آثاری خلق کرده اند نیز مورد قدردانی قرار می‌‌گیرند.

کنگره سراسری ۲۰۰۰ شهید هنرمند، در پنج رشته هنری سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و شعر و ادبیات اواخر دی‌ماه سال‌جاری توسط سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج هنرمندان با مشارکت و تعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حوزه هنری، خانه هنرمندان ایران، مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و بنیاد فرهنگی روایت به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 3020371

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