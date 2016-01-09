مقالات برگزیده دهمین همایش تاریخ شفاهی انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان مقالاتی که از سراسر کشور به این دبیرخانه رسیده بود، ۳۰ مقاله به مرحله نهایی هیئت داوران راه يافت كه از بين اين ۳۰ مقاله در نهایت ۹ مقاله برتر جهت سخنرانی در همایش برگزیده شدند. اين مقالات برتر در قالب ۳ پنل، نقد و نظر، گزارش و آموزش ارائه خواهند شد . قرار است ديگر مقالات برگزيده نيز در کتاب مجموعه مقالات همایش به چاپ برسد.

در این همایش یکروزه که روز دوشنبه ۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد اساتید و پژوهشگران تاريخ معاصر حضور دارند تا به نقد مقالات و آثار منتشره در این حوزه یا اصطلاحًا به نقدِ نقد بپردازند. به تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور یا ارائه یا پذیرفته شدن مقاله در همایش اعطا می‌گردد. علاقه‌مندان به شرکت در این همایش مي توانند حد اکثر تا ۲۵ دی ماه با مراجعه به وبگاه www.iichs.ir و یا ارسال مشخصات خود به نشانی oh.۱۰@iichs.org به صورت رایگان ثبت نام نمایند.

دهمین همایش تاریخ شفاهی با موضوع تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و محوریت نقد و بررسی آثار منتشره و رویکردها و روشهای این حوزه توسط مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و با همکاری انجمن تاریخ شفاهی برگزار می‌شود . دکتر موسی فقیه‌ حقانی (دبیر علمی و رئیس شورای سیاستگزاری)، دکتر مرتضی نورایی، دکتر علی ططری، غلامرضا عزیزی، محسن کاظمی، حجت الاسلام علیرضا فخرزاده، مرتضی رسولی پور و علیرضا کمری هیئت علمی و شورای سیاستگزاری اين همايش هستند.