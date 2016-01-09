جدال شهید منصوری قرچک و یاسین پیشرو قم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در حالی روز یکشنبه در شهرهای مختلف پیگیری خواهد شد که در یکی از دیدارهای این هفته، تیم های شهید منصوری قرچک و یاسین پیشرو قم به مصاف یکدیگر می روند.

تیم های منصوری قرچک و یاسین پیشرو قم جز مدعیان قهرمانی و نامزدهای سقوط به دسته پایین تر نیستند، به همین خاطر دیدار این دو تیم در هفته پایانی لیگ برتر، جنبه تشریفاتی دارد.

نماینده فوتسال قرچک طی سال های اخیر یکی از بالانشینان جدول رده بندی لیگ برتر بود، اما در این فصل از رقابت ها، به دلیل برخی مشکلات، نتوانست نمایش قابل قبولی را از خود ارائه دهد.

تیم فوتسال شهید منصوری قرچک تا قبل از برگزاری هفته پایانی لیگ برتر فوتسال، با کسب ۲۷ امتیاز، در رده دهم جدول ۱۴ تیمی مسابقات قرار داشت.

در طرف مقابل تیم یاسین پیشروقم در این فصل از رقابت های لیگ برتر، نمایش به مراتب بهتری را نسبت به منصوری قرچک از خود نشان داد و تا پایان هفته بیست و پنجم لیگ برتر، با کسب ۳۷ امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفته بود.

تیم شهید منصوری قرچک تلاش دارد تا در آخرین دیدار این فصل از رقابت ها و در مقابل دیده گان هواداران و علاقه مندان قرچکی، به یک پیروزی دست پیدا کرده و جایگاه خود را در جدول رده بندی بهبود ببخشد.