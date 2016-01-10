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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

دو خبر از شبکه آموزش

«دکتر سلام» سراغ داروها رفت/ خالق «دیرین دیرین» در «سفید»

«دکتر سلام» سراغ داروها رفت/ خالق «دیرین دیرین» در «سفید»

نحوه استفاده و بررسی داروها در «دکتر سلام» و خالق «دیرین دیرین» در «سفید» تازه ترین اخبار شبکه آموزش سیما هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «دکتر سلام» شبکه آموزش سیما امروز ۲۰ دی ماه استفاده صحیح از داروها را در برنامه بررسی می کند.

«دکتر سلام» امروز ۲۰ دی ماه با حضور حمید اکبری متخصص داروسازی به بررسی روش های استفاده از داروها می پردازد.

 «دکتر سلام» یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های سلامت‌محور تلویزیون است که با دو گروه هدف، مخاطب عام و مخاطب خاص تهیه و تولید شده است.

این برنامه به تهیه کنندگی المان مرقوب نیا هر روز ساعت ۱۳ به صورت زنده از شبکه آموزش سیما روی آنتن می رود.

كارگردان انیمیشن «دیرین دیرین» در «سفید»

على درخشى كارگردان انيميشن و طراح كاريكاتور و كارتون دوشنبه ٢١ دى ماه مهمان امير محمد دهستانى در برنامه «سفيد» خواهد بود.

كارگردان انيميشن هاى «انقراض» و «ديرين ديرين» در اين برنامه علاوه بر نمايش پاره اى از آثارش به شرح تجربه هاى خود خواهد پرداخت.

برنامه «سفید» به تهیه کنندگی سعید بشیری و داوود آجرلو هر شب ساعت ۲۳ از شبکه آموزش سیما به صورت زنده پخش خواهد شد.

کد مطلب 3021011
محیا رضایی کلانتری

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