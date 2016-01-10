تعیین اعضای جدید کمیته منتخب ارتقا اساتید واحدهای دانشگاه آزاد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: آیین نامه کمیته منتخب ارتقا اعضای هیات علمی واحدهای این دانشگاه بازنگری شد و براین اساس رئیس واحد به عنوان دبیر و رئیس کمیته تعیین شد.