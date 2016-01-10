پیامکهای انبوه «واعظی» را به مجلس کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی همچنین قرار است در کمیسیون صنایع نیز حاضر شود و به سوالات نمایندگان این کمیسیون نیز پاسخ دهد.

وزیر ارتباطات در حالی در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور می یابد که پیش از این نیز دوبار از وی دعوت شده بود برای پاسخ به سوال نمایندگان در مورد پیامکهای تبلیغاتی در این کمیسیون حاضر شود اما این اتفاق نیافتاد. براین اساس با توجه به دو بار دعوت این کمیسیون از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم حضور وی، کمیسیون فرهنگی برای بار سوم از وزیر دعوت به عمل آورده است.

جلسه کمیسیونهای فرهنگی و صنایع با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فردا دوشنبه برنامه ریزی شده است.

با توجه به گسترش پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده، محتوای غیراخلاقی برخی از این پیامکها و نیز کلاهبرداری های پیامکی و نبود نظارت بر آنها، از جمله موضوعاتی است که نمایندگان کمیسیون فرهنگی می خواهند وزیر ارتباطات به آنها پاسخ دهد.

پیش از این محمد سلیمانی نماینده کمیسیون صنایع و رئیس کمیته فناوری مجلس در گفتگو با مهر از بی توجهی وزیر ارتباطات به دعوت نمایندگان مجلس، انتقاد کرده بود.

وی گفت: متاسفانه وزیر ارتباطات دعوت نمایندگان مجلس را برای حضور، پاسخ نمی گوید. نمایندگان کمیسیون های مختلف از وزیر ارتباطات دعوت می کنند که در کمیسیون ها حضور پیدا کند اما متاسفانه ایشان به دعوتها پاسخ نمی دهد و به مجلس کم محلی می کند.

سلیمانی با بیان اینکه کم محلی به مجلس، تخلف قانونی محسوب می شود تاکید کرده بود: علاوه بر کمیسیون صنایع و معادن، دو بار هم کمیسیون فرهنگی برای پاسخ به سوالات نمایندگان از محمود واعظی خواسته که در کمیسیون حضور یابد که وزیر ارتباطات در این جلسه نیز حاضر نشده است.

سلیمانی این اقدام را به نوعی مقابله با مجلس عنوان کرد و گفت: کمیسیون صنایع و معادن از وزیر ارتباطات خواسته در مورد عملکرد وزارتخانه اش گزارش بدهد و در کمیسیون حضور یابد اما تاکنون این درخواست محقق نشده است.