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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۴۶

فیلم: شوخی مهران مدیری با تحصن مجلس ششم!

فیلم: شوخی مهران مدیری با تحصن مجلس ششم!

امروز ۲۰ دی ماه سالگرد تحصن سیاسی نمایندگان مجلس ششم است. تحصنی که در ادامه به روزه سیاسی کشیده شد و همین روزه سیاسی موجب شد تا مهران مدیری در همان ایام با این سوژه شوخی کند!

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مجله مهر: دی ماه سال ۸۲ و همزمان با ردصلاحیت برخی از نمایندگان مجلس ششم، چهره های ردصلاحیت شده با تحصن در مجلس عملیات روانی علیه شورای نگهبان و دیگر نهادهای قانونی را آغاز کردند.

در جریان این تحصن برخی از متحصنین با انتشار بیانیه ای اعلام کردند: « از روز شنبه ۲۷ دي ماه وارد مرحله‏ جديدي خواهد شد و نمايندگان علاوه بر تحصن، لب بر طعام خواهند بست و به روزه مي‏ نشينند.» اما این روزه سیاسی دوام زیادی نیاورد تا اینکه برخی روزنامه های اصلاح طلب نیز در آن ایام با انتشار میز غذای محسن میردامادی و دیگر متحصنین نسبت به آن انتقاد کرده و تیتر «آغاز روزه سیاسی متحصنین» را در کنار تصویر زیر منتشر کردند.

تناقض حرف و عمل نمایندگان موجب شد تا آن شب ها مهران مدیری در سریال نقطه چین به این ماجرا واکنش نشان داده و با آن شوخی کند. قصه از این قرار بود که کاسبی تصمیم می گیرد جزو هیات مدیره صنف خودش باشد اما بعد از ثبت نام صلاحیتش از طرف اتحادیه رد می شود و این فرد به همراه دوستانش تحصن می کند. آنها جلوی چشم خبرنگاران به خودشان سرم وصل می کنند اما وقتی کسی نیست یواشکی غذا می خورند.

کد مطلب 3021642

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    نظرات

    • قبادی ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
      0 1
      پاسخ
      بره خودشو مسخره کنه

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