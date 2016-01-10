فیلم: شوخی مهران مدیری با تحصن مجلس ششم!

مجله مهر: دی ماه سال ۸۲ و همزمان با ردصلاحیت برخی از نمایندگان مجلس ششم، چهره های ردصلاحیت شده با تحصن در مجلس عملیات روانی علیه شورای نگهبان و دیگر نهادهای قانونی را آغاز کردند.

در جریان این تحصن برخی از متحصنین با انتشار بیانیه ای اعلام کردند: « از روز شنبه ۲۷ دي ماه وارد مرحله‏ جديدي خواهد شد و نمايندگان علاوه بر تحصن، لب بر طعام خواهند بست و به روزه مي‏ نشينند.» اما این روزه سیاسی دوام زیادی نیاورد تا اینکه برخی روزنامه های اصلاح طلب نیز در آن ایام با انتشار میز غذای محسن میردامادی و دیگر متحصنین نسبت به آن انتقاد کرده و تیتر «آغاز روزه سیاسی متحصنین» را در کنار تصویر زیر منتشر کردند.

تناقض حرف و عمل نمایندگان موجب شد تا آن شب ها مهران مدیری در سریال نقطه چین به این ماجرا واکنش نشان داده و با آن شوخی کند. قصه از این قرار بود که کاسبی تصمیم می گیرد جزو هیات مدیره صنف خودش باشد اما بعد از ثبت نام صلاحیتش از طرف اتحادیه رد می شود و این فرد به همراه دوستانش تحصن می کند. آنها جلوی چشم خبرنگاران به خودشان سرم وصل می کنند اما وقتی کسی نیست یواشکی غذا می خورند.