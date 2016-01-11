پرداخت۴۱ میلیارد ریال حق بیمه مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

عباس اهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمه تامین اجتماعی یکی از اقدامات مهم در راستای توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد خراسان شمالی است که تلاش میشود با برنامه ریزیهای لازم تمامی مددجویان تحت پوشش این نهاد از این بیمه بهرهمند شوند.
وی گفت: در این راستا طی ۹ ماهه نخست امسال ۴۱ میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال حق بیمه اجتماعی برای مددجویان تحت پوشش این نهاد در استان پرداخت شده است.
اهرابی افزود: از مجموع بیمه شدگان این نهاد در استان دو هزار و ۲۱۹ نفر زنان سرپرست خانوار و چهار هزار و ۹۸ نفر مجریان طرحهای اشتغال هستند.
وی گفت: سرانه اعتباری برای بیمه زنان سرپرست خانوار ۱۱ میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال و برای مجریان طرحهای اشتغال ۲۹ میلیارد و ۲۵۴ میلیون ریال است.
وی افزود: این افراد از تمام مزایای بیمه اجتماعی از جمله از کار افتادگی، بازنشستگی، فوت و خدمات درمانی بهرهمند میشوند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به نقش کارفرمایان در رفع محرومیت نیازمندان افزود: کارفرمایان با به کارگیری افراد نیازمند به کار ضمن ایجاد اشتغال برای نیازمندان و محرومان استان میتوانند در توانمندی و رفع محرومیت این افراد و استان نیز نقش مهمی داشته باشند.
وی گفت: خوشبختانه مددجویان و افراد نیازمند استان بهترین نیروهای کار، شایسته، متعهد و دارای مهارت هستند که کارفرمایان و کارآفرینان میتوانند از این افراد بهرهمند شوند.
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