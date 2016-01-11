به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی از تاریخ بیست و سوم دی ماه تا دهم بهمن ماه سال جاری در پراگ، برنو و براتیسلاوا با نمایش آثار مختلفی از سینمای ایران برگزار می شود.

هیات داوران پنجمین دوره این جشنواره از شماری از چهره های بین المللی سینمای جهان تشکیل شده است. صدیق برمک کارگردان سینمای افغانستان و برنده جایزه گلدن گلوب برای فیلم «اسامه»، کاترینا بسرووا مدیر سینمایی وزارت فرهنگ جمهوری چک، علا کرکوتی یکی از تهیه کنندگان و پخش کنندگان سینمای عرب و موریس استاترد فیلمنامه نویس انگلیسی به داوری فیلم های بلند این جشنواره می نشینند. همچنین محمدرضا فرزاد مستندساز ایرانی نیز به عنوان داور بخش مستند، بهترین فیلم مستند دوره پنجم این جشنواره را انتخاب می کند.

فیلم افتتاحیه پنجمین دوره این جشنواره «در دنیای تو ساعت چند است؟» به کارگردانی صفی یزدانیان است که در کنار هفت فیلم بلند دیگر در بخش رقابتی فیلم های بلند این دوره از جشنواره به رقابت می پردازد.

حضور مستندها و فیلم‌های کوتاه در جشنواره «فیلم های ایرانی»

در بخش مستند نیز ۶ اثر از سینمای مستند ایران حضور دارند که همگی بعد از پشت سر گذاشتن موفقیت های بین المللی در جشنواره فیلم های ایرانی به نمایش درمی آیند.

در بخش غیر رقابتی فیلم کوتاه نیز پنج عنوان از فیلم های کوتاه فیلمسازان جوان سینمای ایرانی به نمایش گذاشته می شود. «میزبان» اثر امید عبداللهی، «سوزن» اثر آناهیتا قزوینی زاده، «بچه» اثر علی عسگری، «کشتارگاه» اثر بهنام آزادی و «سرمه کاری» از آزاده قچاق در این بخش حضور دارند.

موضوع دوره پنجم جشنواره فیلم های ایرانی «چشمان من، چشمان تو است» و پوستر جشنواره نیز بر اساس این شعار توسط هنرمند ایرانی کسری عابدینی طراحی شده است. همزمان با برگزاری جشنواره نمایشگاهی انفرادی از کارهای این هنرمند در پراگ برگزار می شود. این نمایشگاه از نوزدهم دی ماه لغایت یازدهم بهمن ماه در جمهوری چک برگزار می شود.

همچنین شماری دیگر از برنامه‌های جانبی نیز در کنار برنامه اصلی جشنواره برگزار می شود تا مخاطبان جشنواره با جنبه های گوناگون فرهنگ و هنر ایرانی بیشتر آشنا شوند که از آن جمله می توان به اجرای موسیقی، برگزاری نمایشگاه نقاشی و اجرای تئاتر در سه مرکز فرهنگی پراگ در سه سینمای اصلی این شهر اشاره کرد.

همچنین دوره پنجم جشنواره فیلم های ایرانی «پراگ» برای دومین بار میزبان «شب سینمای افغانستان» است و ۲ فیلم «چند مترمکعب عشق» اثر جمشید محمودی و «سنگ صبور» اثر عتیق رحیمی در این برنامه و برای مخاطبان جشنواره به نمایش گذاشته می شود.

اکران «یک شهروند کاملا معمولی» در سینماهای چک

در دوره پنجم جشنواره فیلم های ایرانی در پراگ اولین تولید مشترک ایران و جمهوری چک فیلم «یک شهروند کاملا معمولی» اثر مجید برزگر نیز نمایش داده می شود و پس از آن در سینماهای پراگ و سایر شهرهای جمهوری چک به نمایش عمومی گذاشته می شود. همکاری مشترک بین ایران و جمهوری چک در این فیلم نتیجه یکی از برنامه های جانبی این جشنواره در دوره های گذشته است که بر صنعت سینما و تولیدات مشترک بین ایران و اروپا متمرکز است.

با توجه به استقبالی که تهیه کنندگان و مراکز اروپایی در دوره گذشته جشنواره به این برنامه نشان داده اند، در دوره پیش رو همزمان با جلساتی که بین تهیه کنندگان ایرانی و اروپایی تنظیم می شود، چند پروژه در مراحل مختلف پیش تولید و تولید در جلساتی ویژه و به همراه عوامل اصلی فیلم به تهیه‌کنندگان بالقوه اروپایی معرفی می شوند.

دوره پنجم جشنواره «فیلم های ایرانی پراگ» توسط شرکت مدیا نست Media Nest و با حمایت شرکت ادونسد مدیا تریدینگ Advanced Media Trading برگزار می شود.

از جمله فیلم های سینمایی که در این جشنواره به نمایش گذاشته می شود می توان به «امروز» به کارگردانی رضا میرکریمی، «پریدن از ارتفاع کم» به کارگردانی حامد رجبی، «سیزده» به کارگردانی هومن سیدی، «احتمال باران اسیدی» به کارگردانی بهتاش صناعی ها، «ملبورن» به کارگردانی نیما جاویدی اشاره کرد.