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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵

فرهنگ قرآنی در فضای مجازی توسعه یابد

فرهنگ قرآنی در فضای مجازی توسعه یابد

زنجان - مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هیچ محدودیتی در استفاده از فضای مجازی برای توسعه فرهنگ و معارف دینی و قرآنی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر امیرنیا شامگاه یک‌شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره سراسری قرآنی پوستر آیات در زنجان با تاکید بر اینکه باید در زمینه توسعه فرهنگ دینی و قرآنی ورود بیشتری به فضای مجازی داشته باشیم، افزود: فضای مجازی بستر مناسب و خوبی برای توسعه فعالیت های فرهنگ دینی و قرآنی است و باید از این بستر به شکل جامع و کامل استفاده شود.

وی لزوم شناخت کامل و جامع فضای مجازی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بهره‌گیری از فضای مجازی نباید اجازه دهیم، برخی از افراد سودجو از این فضا برای ضربه زدن به دین و انقلاب استفاده کنند.

امیرنیا ادامه داد: در عرصه توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی محدودیت استفاده از فضای مجازی وجود ندارد چرا که ذائقه ها به مرور زمان تغییر می کند و بر اساس این تغییر کسانی که به تولید آثار محصولات فرهنگی، هنری و قرآنی اقدام می کنند باید نسبت به علاقه مخاطبان نیز توجه کنند.

وی با بیان اینکه خودسازی هنرمند از یک سو و تاثیر آن از سوی دیگر از جمله جایگاه‌های هنری است، گفت: اگر هنرمندان از رسالت خود غافل شوند، گرفتار جهل خواهند شد.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره قرآنی پوستر آیات گفت: این جشنواره یکی از هشت جشنواره‌ای است که مورد توجه ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد قرار دارد و برگزاری این جشنواره‌ها گامی در راستای درک مفاهیم والای قرآن و نهادینه کردن آن در سبک زندگی اسلامی است.

امیرنیا افزود: جشنواره ملی آیات پس از سه سال وقفه با میزبانی زنجان فعالیت خود را دوباره آغاز کرد و امیدواریم در سال‌های آینده با رونق بیشتری شاهد اجرای این جشنواره باشیم.

مدیرکل دفتر ترویج و تبلیغ معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنر اصیل چیزی جز ذکر باری‌تعالی نیست و هنرمند اصیل در این زمینه گام برمی‌دارد.

امیرنیا افزود: برای درک هر چه بهتر مفاهیم والا و ناشناخته قرآن اگر هنرمندان با علمای بزرگ پیوند عمیقی برقرار کنند علاوه بر اینکه خود به این حلاوت و شیرینی خواهند رسید، می‌توانند با زبان هنر عموم مردم جامعه را از حلاوت مفاهیم قرآنی با زبان هنر بهره‌مند کنند.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هیچ محدودیتی در استفاده از فضای مجازی برای توسعه فرهنگ و معارف دینی و قرآنی وجود ندارد و باید به این بخش توجه ویژه و کارشناسی صورت بگیرد.

امیرنیا در خاتمه با بیان اینکه جشنواره پوستر آیات یکی از هشت جشنواره‌ای است که امسال معاونت قرآن و عترت طرح‌ریزی کرده است، ادامه داد: اجرای برنامه هفته‌های قرآنی نیز از دیگر برنامه‌های این معاونت است تا درک و فهم و معرفت از قرآن کریم برای همگان تسهیل پیدا کند.

کد مطلب 3021946

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