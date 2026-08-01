لزوم ایجاد و توسعه سردخانه محصولات کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی ظهر امروز شنبه در نشست تخصصی صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی لرستان، اظهار داشت: سردخانه محصولات کشاورزی حلقه واسط تولید و بازار محسوب شده که در توسعهبخش کشاورزی حایز اهمیت است.
وی افزود: یکی از شاخصههای توسعهبخش کشاورزی احداث سردخانههای نگهداری محصولات کشاورزی به شکل فنی و در مکان مناسب است و باتوجهبه تولیدات باغی و کشاورزی استان، ظرفیت مناسب برای احداث سردخانه در شهرهای استان وجود دارد.
مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه تعیین مکان مناسب احداث سردخانه اهمیت ویژهای دارد، بیان کرد: مکانیابی باید بهصورت علمی باتوجهبه میزان تولیدات هزینه ساخت و همچنین اهلیت سرمایهگذاران صورت گیرد.
فتحی مدیرکل تعاون روستایی لرستان نیز در این نشست، گفت: تعاون روستایی دارای امکانات بالقوه برای ایجاد سردخانههای نگهداری محصولات کشاورزی در استان است و آمادگی لازم برای بالفعل شدن این امکانات در مسیر توسعه و احداث سردخانههای نگهداری محصولات کشاورزی را دارد.
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