به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد همچون گذشته تنها به محکوم کردن جنایات عربستان سعودی در یمن پرداخت.

وی بمباران بیمارستان پزشکان بدون مرز در استان صعده یمن را محکوم کرد.

از آغاز حملات سعودی ها به یمن که از ششم فروردین آغاز شده است مراکز غیر نظامی همچون مدارس، بیمارستان ها، زیرساخت ها و مراکز تجاری و مناطل مسکونی یمن آماج حملات وحشیانه عربستان سعودی قرار گرفته است. این حملات در پی ناکامی سعودی ها در تحقق اهداف خود در یمن شدت بیشتری گرفته است به طوری که نتیجه این تجاوز، شهید و زخمی شدن هزاران نفر بوده است.