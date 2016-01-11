به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین جعفری قائم مقام معاونت صدا با اعلام خبر راه‌اندازی شبكه رادیویی «انقلاب» در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب گفت: این شبكه رادیویی برای اولین بار با هدف پاسداشت ارزش های انقلاب اسلامی و پوشش رویدادهای انتخابات پیش رو به اهتمام معاونت صدای رسانه ملی از اول بهمن ماه سال جاری آغاز به كار می‌كند.

وی در تشریح اهداف راه‌اندازی این شبكه رادیویی افزود: تبدیل دهه فجر به یك جشن و مناسك ملی و روایت جامعی از انقلاب اسلامی در چارچوب یك گفتمان متمركز و همه جانبه،‌ بازنمایی مفاهیم انقلاب در گستره ملی و با حضور همه اقوام و جغرافیای ایران زمین در فضای رسانه ای موثر و یكپارچه،‌ نگاه ویژه به ایام انتخابات به عنوان كانون مردم سالاری دینی و مشاركت حداكثری مردم از جمله اهداف تأسیس رادیو انقلاب است.

جعفری شناسایی ظرفیت های متنوع، ایده ها و سوژه های مرتبط با انقلاب اسلامی و انعكاس آن در همه قالب های برنامه سازی برای معرفی به مخاطبان را از جمله مهم‌ترین ابعاد طراحی رادیو «انقلاب» دانست و یادآور شد: بهره‌گیری مؤثر از موسیقی، نغمه های نوستالژیك و سرودهای ملی و انقلابی در ایجاد فضای جذاب و پرتحرك رادیویی، توزیع متناسب و متنوع از ظرفیت های جغرافیایی و قومیتی كشور و ارائه تصویر یكپارچه از مناسك ملی جشن های انقلاب، حضور میدانی و انعكاس مناسب از حضور مردم در برنامه ها و بهره‌گیری و هم افزایی ظرفیت متنوع شبكه های رادیویی در متبلور ساختن تاریخ و اندیشه انقلاب اسلامی از جمله محورهایی است كه در برنامه های رادیو «انقلاب» به آن توجه ویژه ای می‌شود.

قائم مقام معاونت صدا ترویج و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و بهره گیری موضوعی منطبق با سخنان و وصایای امام راحل(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علم و فناوری و... را از دیگر اهداف تأسیس رادیو «انقلاب» برشمرد.

وی در پایان عنوان كرد: این شبكه رادیویی ۲۴ ساعته از اول بهمن ماه تا هفتم اسفند ۹۴ روی باند fm فركانس ۹۵.۵ مگاهرتز به تولید و پخش برنامه خواهد پرداخت و از طریق اپلیکیشن روی تلفن های همراه نیز قابل دریافت خواهد بود. در این رادیو از ظرفیت آرشیو معاونت صدا نیز استفاده خواهد شد. برنامه سازان این رادیو از شبكه های مختلف رادیویی انتخاب و در قالب شیفت های چهار ساعته برنامه های متنوعی را به مخاطبان خود تقدیم می كنند.