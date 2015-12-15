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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۷

رضا کوچک‌زاده مدیر رادیو «انقلاب» شد

رضا کوچک‌زاده مدیر رادیو «انقلاب» شد

در آستانۀ سی‎وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رادیو انقلاب از سوی معاونت صدای جمهوری اسلامی راه‎اندازی می شود و رضا کوچک زاده آن را مدیریت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت صدا در آستانۀ سی‎وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با پایان یافتن مأموریت رادیو «اربعین» که تا پایان ماه صفر به فعالیت خود ادامه داد، «رادیو انقلاب» را راه‎اندازی خواهد کرد.

جزییات راه‎اندازی این رادیو طی روزهای آینده از سوی روابط‎ عمومی معاونت صدا منتشر خواهد شد.

معاونت صدا پیش از این شبکه رادیویی «اربعین» را همزمان با ایام اربعین به مدیریت رضا کوچک زاده راه اندازی کرده بود که فعالیت آن با پایان ماه صفر به اتمام رسید. مدیریت رادیو «انقلاب» را هم رضا کوچک زاده بر عهده دارد.

کد مطلب 3000286
عطیه موذن

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