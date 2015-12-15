به گزارش خبرنگار مهر، معاونت صدا در آستانۀ سیوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با پایان یافتن مأموریت رادیو «اربعین» که تا پایان ماه صفر به فعالیت خود ادامه داد، «رادیو انقلاب» را راهاندازی خواهد کرد.
جزییات راهاندازی این رادیو طی روزهای آینده از سوی روابط عمومی معاونت صدا منتشر خواهد شد.
معاونت صدا پیش از این شبکه رادیویی «اربعین» را همزمان با ایام اربعین به مدیریت رضا کوچک زاده راه اندازی کرده بود که فعالیت آن با پایان ماه صفر به اتمام رسید. مدیریت رادیو «انقلاب» را هم رضا کوچک زاده بر عهده دارد.
نظر شما