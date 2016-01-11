اعلام آمار تفکیکی شهدای هنرمند/ شاعران صدرنشین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کنگره ملی ۲۰۰۰ شهید هنرمند گفت: کارگروه‌های تخصصی کنگره ملی ۲۰۰۰ شهید هنرمند، تاکنون موفق شدند در رشته‌های مختلف تخصصی ۲۰۶۳ شهید هنرمند را شناسایی و ثبت کنند. این در حالی است که روند شناسایی و ثبت همچنان ادامه دارد.

۳۳۴ شاعر و ۲۵۷ نویسنده و فعال ادبی، ۴۸۸ شهید عرصه تئاتر، ۳۰۷ شهید عرصه خوشنویسی، ۱۱۳ شهید عرصه عکس، ۱۳۱ شهید عرصه فیلم و سینما، ۸۰ شهید عرصه موسیقی از طریق بانک شهدای هنرمند به ثبت رسید.

روابط عمومی کنگره ملی ۲۰۰۰ شهید هنرمند همچنین اعلام کرد: بر اساس نمودار فراوانی شهدای هنرمند در استان‌ها، به ترتیب اصفهان با ۲۹۱ شهید هنرمند، خراسان رضوی با ۲۸۱ شهید هنرمند، خوزستان با ۲۲۴ شهید هنرمند و استان فارس با ۱۵۶ شهید هنرمند و کرمان با ۱۰۹ شهید هنرمند بیشترین شهدا را را دارا هستند.

در این خبر آمار هنرمندان بر اساس نمودار فراوانی شهدای هنرمند به تفکیک و ترتیب تخصص‌های هنری به این ترتیب آمده است: شعر و ادبیات با ۵۹۱ شهید، هنرهای تجسمی با ۴۹۰ شهید، تئاتر با ۴۸۸ شهید، خوشنویسی با ۳۰۷ شهید، فیلم و سینما با ۱۳۱ شهید، عکس با ۱۱۳ شهید و موسیقی با ۸۰ شهید.

کنگره ملی ۲۰۰۰ شهید هنرمند در پنج رشته هنری شامل سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و شعر و ادبیات اواخر دی‌ماه سال‌جاری توسط سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج هنرمندان با مشارکت و تعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حوزه هنری، خانه هنرمندان ایران، مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و بنیاد فرهنگی روایت به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می‌شود.