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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۵

توسط انتشارات سروش؛

«سایه ای زیر نور ماه» برای بچه ها منتشر شد

«سایه ای زیر نور ماه» برای بچه ها منتشر شد

کتاب «سایه ای زیر نور ماه» نوشته سوسن طاقدیس، توسط انتشارات سروش برای مخاطبان گروه سنی کودکان و خردسالان منتشر و وارد بازر نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب داستانی «سایه ای زیر نور ماه» تألیف سوسن طاقدیس با تصویرگری حمیده محبّی توسط انتشارات سروش برای مخاطبان گروه سنی کودکان و خردسالان منتشر و وارد بازر نشر شد.

این کتاب شامل داستانی کوتاه برای گروه سنی کودکان است که فضایی تخیلی را در ذهن آنان تصویرسازی می کند.

در این کتاب داستان یک سایه روایت می شود که احساس تنهایی کرده و خود را هیچ می داند. این سایه در طول داستان به شخصیت هایی چون تنهایی، غمگینی، عصبانیت،خوشی و کنجکاوی آشنا شده و هر کدام را با قصه خود همراه می سازد.

 نویسنده در این کتاب به کودکان می آموزد که برای رسیدن به زندگی شاد و موفق باید سعی کنند تمام اخلاق های بد و ناشایست را از خود دور کرده تا به آن آرامش حقیقی دست پیدا کنند.

این کتاب با ۱۸ صفحه مصور رنگی، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۵۰ هزار نسخه منتشر شده است.

کد مطلب 3022138

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