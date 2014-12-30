به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «روشنایی‌های شهر» نمایشنامه‌ای برای کودکان است که به وسیله آن کودکان می توانند با اصول نمایشنامه‌نویسی آشنا شوند.

داستان این نمایشنامه در مورد حاکم سرزمینی است که به او خبر می‌دهند کشور همسایه در حال آماده شدن برای حمله است. پادشاه که نگران سرزمین و ثروت اندوخته خود است به سربازان می‌گوید که برای نجات کشور به میان مردم رفته و از آنان کمک بگیرند اما به دلیل ظلم‌های پادشاه، مردم حاضر به همکاری نیستند. حاکم شهر از وزیرش می خواهد تا هرچه زودتر چاره ای بیندیشد. وزیر هم برای حل مشکل رهنمود گذشتگان را باز می خواند و حاکم در صدد به کار بستن آن می شود، اما راه را اشتباه می‌رود تا این‌که سیر ماجرا، معنای واقعی رهنمود نیاکان را نشان می‌دهد...

این کتاب به تازگی با 52 صفحه مصور رنگی، شمارگان هزار نسخه و قیمت 5 هزار و 500 تومان منتشر شده است.

منوچهر اکبرلو از نویسندگان، منتقدان و هنرمندان عرصه نمایش است که پیش از این آثاری از وی در حوزه نمایشنامه‌نویسی منتشر شده است. کتاب‌های «بچه های عاشورا» و «در را باز کنید» از آثار دیگر اکبرلو هستند که قرار است توسط انتشارات سروش منتشر شوند.