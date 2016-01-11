بهترین تصاویر فضایی هفته منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویر برتر فضایی هفته از کهکشان ها و سیاه چاله ها توسط رصد خانه ها شکار شدند.

این عکس مربوط به کهکشان NGC ۵۱۹۵ است که در قسمت گوشه سمت راست آن یک سیاه چاله بسیار غول پیکر قرار گرفته است.

این تصویر به نمای گرفته شده از نزدیک توسط اشعه X از سیاه چاله بسیار غول پیکر کهکشان NGC ۵۱۹۵ مربوط است.

این عکس مربوط به سریعترین ستاره های منظومه شمسی می شود.

این تصویر مربوط به Eta Carinae (عظیم ترین نظام ستاره سان) است و ۱۰ هزار سال نوری با ما فاصله دارد. فوران آن در سال ۱۸۴۰ میلادی موجب غرشی شد که حداقل ۱۰ برابر جرم خورشید در فضا طنین انداز بود.

این عکس کشف کهکشان خوشه ای بسیار جوانی را به تصویر می کشد که توسط رصدخانه های NASA شکار شده است.

این تصویر یک کهکشان پیچا، همراه با سیاه چاله بسیار بزرگ را نشان می دهد.