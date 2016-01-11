علیرضا ولی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات ذرت‌کاران کشور اظهارداشت: با توجه به اینکه باید تشریفات ادارای این کار طی شود، اوایل هفته آینده مطالبات ذرت کاران به حساب آنها واریز خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه خرید تضمینی مرغ همچنان در حال انجام است، گفت: طی یک هفته اخیر، ما دستور داده‌ایم که آمار خرید و ذخیره سازی این کالا اعلام عمومی نشود.

ولی اضافه کرد: علت این امر آن است که دلالان از آمار اعلام شده سواستفاده و برای ما تعیین تکلیف می‌کنند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: ما به مردم اطمینان می‌دهیم که وضعیت ذخایر بسیار مطلوب است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.