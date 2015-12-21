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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶

به دلیل کم آبی؛

سطح زیر کشت ذرت در دهلران ۷۰ درصد کاهش یافت

سطح زیر کشت ذرت در دهلران ۷۰ درصد کاهش یافت

ایلام - مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: به دلیل کم آبی و در راستای استفاده بهینه از آب، سطح زیر کشت ذرت در شهرستان ۷۰ درصد کاهش یافت.

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دهلران با دارا بودن زمین های حاصلخیز، قطب اصلی تولید محصولان کشاورزی به خصوص در زمینه گندم و ذرت است.

وی با اشاره به اینکه سالانه ۱۲ هزار هکتار از اراضی دهلران به کشت ذرت اختصاص داشت، یادآور شد: هر ساله بیش از ۷۰ هزار تن ذرت در این شهرستان برداشت می شد که امسال به دلیل کم آبی سطح زیر کشت شهرستان کاهش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام از کاهش ۷۰ درصد سطح زیر کشت ذرت در این شهرستان مرزی خبر داد و گفت: در راستای اسفاده بهینه از آب و کاشت محصولات جایگزین ذرت که به آب کمتری نیاز دارند، امسال سطح زیرکشت کاهش یافته و میزان برداشت نیز کاهش خواهد داشت.

بازدار، از کاهش ۶۵ درصدی برداشت ذرت در این شهرستان خبر داد و گفت: متناسب با کاهش سطح زیر کشت شاهد کاهش برداشت نیز خواهیم بود.

وی در خاتمه گفت: برنامه ریزی و تلاش برای پرداخت به موقع بهای ذرت به کشاورزان از مهمترین برنامه هایی است که باید در دستور کار متولیان قرار گیرد.

کد مطلب 3005905

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