«پرنده خواهر من است» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل ۳۳ شعر در قالب‌ نیمایی است که موضوعات مختلف احساسی را برای نوجوانان مطرح می‌کند و با آنان از عشق و صلح و دوستی می‌گوید. این شعرها حال و هوای آرامش‌بخش و صلح‌آمیز دارند.

این کتاب، چهارمین جلد از یک مجموعه ۱۴ جلدی درباره صلح است. جلد اول این مجموعه با عنوان «تا کجای آسمان» را کانون پرورش فکری منتشر کرده؛ این مجموعه، لوح زرین جشنواره کانون را به خود اختصاص داده است. جلد دوم به اسم «می‌نویسم ابر باران می‌شوم» را انتشارات امیرکبیر منتشر کرده که نامزد جشنواره شعر فجر شده است.

جلد سوم این مجموعه با عنوان «صلح، مثل چای تازه‌دم» را نشر پیدایش منتشر کرده و جلد چهارم این مجموعه همین کتاب است که با عنوان «پرنده خواهر من است» از سوی انتشارات کانون پرورش فکری منتشر شده و «غم، پنجره‌ها، صورت تو، ساز و آهنگ، زمستان، برف و شعر، تو کیستی؟، بوی لیلی، گنجشک‌ها و... عنوان برخی از سروده‌های این مجموعه هستند. ‌

در این مجموعه به مفاهیمی چون عشق و تنهایی پرداخته شده و شاعر برای بیان غم خود از مفاهیم و عناصر طبیعی بهره برداه است: «دلم مانند یک سیب/ دلم مثل انار است/ دلم همواره پاییز/ که در ظاهر بهار است»

مجموعه شعر جعفر ابراهیمی، برخلاف شعر شاعران دیگر این مجموعه به شعر نوجوان و موضوعاتی که این گروه سنی با آن دست به گریبان هستند پرداخته است: «اردیبهشت آمد/ با یک بغل از عطر کوهستان/ من کو‌ه‌ها را در خودم دیدم/ و چیز گرمی که رسید و در دلم جا کرد...»

عنوان مجموعه شعر «پرنده خواهرِ من است» از شعری به همین نام گرفته شده؛ این کتاب برای رده‌ سنی نوجوان در ۵۶ صفحه رنگی با شمارگان ۸ هزار نسخه و قیمت ۳۱۰۰ تومان از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.