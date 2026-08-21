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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

اجلاسیه بزرگ اصحاب مساجد فارس برگزار می‌شود

اجلاسیه بزرگ اصحاب مساجد فارس برگزار می‌شود

شیراز- مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس از برگزاری اجلاسیه بزرگ اصحاب مساجد استان همزمان با روز جهانی مسجد خبر داد و گفت: «خون‌خواهی رهبر شهید» و پیوند مسجد، مقاومت محور این اجلاسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی در نشست هماهنگی اجلاسیه بزرگ اصحاب مساجد استان فارس با اشاره به برگزاری این مراسم همزمان با روز جهانی مسجد اظهار داشت: این اجلاسیه روز جمعه ۳۰ مردادماه از ساعت ۲۰ در مهدیه بزرگ شیراز واقع در بلوار زند، کوچه ۴۴ برگزار می‌شود.

وی افزود: «مسجد؛ پایگاه مقاومت و خون‌خواهی» شعار محوری هفته جهانی مسجد امسال است و بر همین اساس، نقش مساجد در گفتمان انقلاب اسلامی، تداوم راه شهدا، خون‌خواهی رهبر شهید و زمینه‌سازی برای ظهور منجی عالم بشریت در این اجلاسیه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس ادامه داد: این مراسم با حضور جمعی از مسئولان و فعالان مسجدی استان برگزار می‌شود و آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، دکتر امیری استاندار فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حدائق، مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) فارس و سردار بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس، از سخنرانان این اجلاسیه خواهند بود.

امیدی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مراسم گفت: تجلیل از خانواده شهید علیرضا پری از شهدای جنگ رمضان، خیران مسجدساز، ائمه جماعات، اعضای هیئت امنا، خادمان مساجد، مدیران کانون‌های فرهنگی هنری، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت، هیئت‌های مذهبی و فعالان اجتماع شبانه مردمی مساجد از جمله برنامه‌های این اجلاسیه است.

وی اضافه کرد: قرائت بیانیه حمایت از جبهه مقاومت و تأکید بر نقش مساجد در تحقق تمدن مهدوی و همچنین آغاز عهد سربازی طلاب از دیگر برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس خاطرنشان کرد: اجلاسیه بزرگ اصحاب مساجد استان فارس در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و مهدوی استان و همزمان با ایام نهم ربیع‌الاول و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: اصحاب مساجد فارس با حضور در این اجلاسیه، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام و بیعت خود با رهبر معظم انقلاب اعلام کرده و ضمن تأکید بر خون‌خواهی رهبر شهید، عهدی دوباره با منجی عالم بشریت خواهند بست.

کد مطلب 6922849

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