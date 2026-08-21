به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی در نشست هماهنگی اجلاسیه بزرگ اصحاب مساجد استان فارس با اشاره به برگزاری این مراسم همزمان با روز جهانی مسجد اظهار داشت: این اجلاسیه روز جمعه ۳۰ مردادماه از ساعت ۲۰ در مهدیه بزرگ شیراز واقع در بلوار زند، کوچه ۴۴ برگزار می‌شود.

وی افزود: «مسجد؛ پایگاه مقاومت و خون‌خواهی» شعار محوری هفته جهانی مسجد امسال است و بر همین اساس، نقش مساجد در گفتمان انقلاب اسلامی، تداوم راه شهدا، خون‌خواهی رهبر شهید و زمینه‌سازی برای ظهور منجی عالم بشریت در این اجلاسیه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس ادامه داد: این مراسم با حضور جمعی از مسئولان و فعالان مسجدی استان برگزار می‌شود و آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، دکتر امیری استاندار فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حدائق، مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) فارس و سردار بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس، از سخنرانان این اجلاسیه خواهند بود.

امیدی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مراسم گفت: تجلیل از خانواده شهید علیرضا پری از شهدای جنگ رمضان، خیران مسجدساز، ائمه جماعات، اعضای هیئت امنا، خادمان مساجد، مدیران کانون‌های فرهنگی هنری، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت، هیئت‌های مذهبی و فعالان اجتماع شبانه مردمی مساجد از جمله برنامه‌های این اجلاسیه است.

وی اضافه کرد: قرائت بیانیه حمایت از جبهه مقاومت و تأکید بر نقش مساجد در تحقق تمدن مهدوی و همچنین آغاز عهد سربازی طلاب از دیگر برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس خاطرنشان کرد: اجلاسیه بزرگ اصحاب مساجد استان فارس در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و مهدوی استان و همزمان با ایام نهم ربیع‌الاول و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: اصحاب مساجد فارس با حضور در این اجلاسیه، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام و بیعت خود با رهبر معظم انقلاب اعلام کرده و ضمن تأکید بر خون‌خواهی رهبر شهید، عهدی دوباره با منجی عالم بشریت خواهند بست.