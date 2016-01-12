احد وظیفه مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی به خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین تصاویر دریافتی از ماهوارههای هواشناسی، پوشش ابر در برخی نقاط شمال غرب مشاهده میشود که بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی این پوشش ابری به تدریج غرب، دامنههای شمالی و جنوبی البرز و برخی مناطق مرکزی کشور و در بعد از ظهر شمال شرق کشور را در بر میگیرد.
وی افزود: از اواخر امروز سهشنبه موج ضعیفی از مناطق جنوبی کشور عبور کرده که در استان بوشهر و جنوب فارس و سپس فردا چهارشنبه در استان هرمزگان و به تدریج جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان سبب ابرناکی و بارش خفیف و پراکنده میشود. این موج ضعیف اوایل روز پنجشنبه از جنوب شرق کشور خارج میشود.
به گفته وظیفه، روز جمعه با گذر موج دیگری از نوار شمالی کشور و همچنین نفوذ زبانههای پرفشار و جریانات سرد شمالی بر روی دریای خزر، در شهرهای شمالی آذربایجانها و به تدریج در استانهای ساحلی دریای خزر ابرناکی، بارندگی و کاهش دما پیشبینی میشود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: از لحاظ دمایی طی امروز و فردا افزایش نسبی دما در نیمه شمالی کشور به ویژه سواحل دریای خزر رخ خواهد داد. طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه افزایش آلایندههای جوی در شهرهای صنعتی و پر جمعیت پیشبینی میشود. همچنین در روز چهارشنبه مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.
هوای تهران امروز نیمهابری در پارهای نقاط غبار صبحگاهی و در بعضی ساعات ابری و وزش باد پیشبینی شده است و تهران اوایل شب کاهش ابر را شاهد خواهد بود.
بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۱۰ و ۱ درجه سانتیگراد اعلام شده است.
