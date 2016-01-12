به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دبیر هجدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی گفت: هیأت داواران پس از بررسی آثار ۳۱۶ قصهگوی برگزیده استانی، اسامی راهیافتگان در دو بخش «رقابتی» و «غیررقابتی (تقدیری)» را معرفی کردند.
محمدعلی شامانی در ادامه افزود: در بخش «رقابتی» ۲۰ قصهگوی انتخاب شده به قصهگویی در روزهای برپایی جشنواره میپردازند و به صورت حضوری داوری میشوند و رتبههای اول تا سوم جوایز ویژه جشنواره را به دست خواهند آورد.
معاون فرهنگی کانون همچنین گفت: در بخش «غیررقابتی (تقدیری)» نیز ۱۰ قصهگوی منتخب در جشنواره حضور مییابند و ضمن بهرهگیری از فرصتهای ترویجی و علمی جشنواره، در اماکن فرهنگی سطح شهر تهران قصهگویی خواهند کرد.
دبیر جشنواره در عین حال خاطرنشان کرد: چهار قصهگوی برگزیدهی سیزدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) نیز به جشنواره دعوت خواهند شد و با بیان قصههای آموزنده از این امام، زمینهساز ترویج فرهنگ رضوی خواهند شد.
دکتر شامانی یادآور شد: در این دوره از جشنواره، در مجموع ۳۴ قصهگو که شامل ۴ قصهگو از مربیان سیار روستایی کانون، ۵ قصهگوی آزاد، ۸ قصهگوی جشنوارههای پیشین قصهگویی، ۴ قصهگوی رضوی و ۱۳ قصهگوی دیگر حضور خواهند یافت.
دبیر هجدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در ادامه تصریح کرد: در این دوره از جشنواره ۳۸۰۰ قصهگوی پدربزرگها و مادربزرگها و ۱۶۲۴ قصهگوی کانونی در اقصی نقاط کشور به اجرا در آمد.
معاون فرهنگی کانون در پایان توضیح داد که گروه داوری این دوره جشنواره از رضا موزونی، حسین علیجانی، مهدی آرایی و فاطمه چايكار تشکیل شده است.
هجدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی از ۲۷ تا ۳۰ بهمن با حضور قصهگویان ایرانی و خارجی در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار میشود.
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