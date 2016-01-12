به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۲۱ دی ماه سالگرد شهادت مصطفی احمدی روشن شهید هسته ای، مدیران شبکه مستند و تعدادی از مستندسازان به دیدار خانواده وی رفتند. پدر شهید احمدی روشن در این دیدار گفت: من به شبکه مستند علاقه زیادی دارم. چون این شبکه واقعیات دنیا را نشان می‌دهد. در حالی که شبکه های دیگر تصنعی هستند و اصل قضیه را نمی گویند. برای همگی آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.

وی با قدردانی از حضور مدیران شبکه، یادآوری مجاهدت های شهدا از جمله دانشمندان هسته ای را باعث دلگرمی خانواده ها دانست و بیان کرد: اینگونه ما امیدوار می شویم که کارها و مجاهدت های فرزندانمان در نبودشان ساری و جاری است، فرزندانی که در مظلومیت به شهادت رسیدند.

پدر شهید احمدی روشن وظیفه رسانه ملی را به تصویر کشیدن مجاهدت شهدا در قالب فیلم خواند و گفت: شما رسالت ویژه ای دارید و باید واقعیت ها را به مردم نشان بدهید، این واقعیت ها نزد شما امانت است.

امیر تاجیک مدیر شبکه مستند در این دیدار شهدا را به مثابه آینه جامعه خواند و گفت: تلاش می کنیم یاد شهدا را در رسانه ملی زنده نگه داریم و به زندگی آنها به صورت عمیق بپردازیم.

ابوالقاسم ناصری مدیر گروه تولید شبکه مستند نیز اشاره ای به تولید و پخش مجموعه مستند «من ایرانی ام» داشت که به معرفی دانشمندان بزرگ ایرانی می پردازد.

دیدار با خانواده شهید علیمحمدی

مدیران شبکه مستند همچنین امروز سه شنبه ۲۲ دی ماه و همزمان با سالگرد شهادت مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران به دیدار همسر، فرزند و نوه او رفتند.

همسر شهید علی محمدی نیز ضمن تشکر از حضور مدیران شبکه مستند و مستندسازان در این دیدار گفت: علیمحمدی جزو استادانی بود که در درس سختگیری خاصی داشت اما با دانشجویانش همراهی می کرد و روز کلاس و امتحان را به خاطر یکی از دانشجویان بیمار تغییر می داد.

وی با اشاره به مستندی که بلافاصله پس از شهادت همسرش توسط مدیر فعلی شبکه مستند ساخته شده بود، تأکید کرد: این اثر جزو بهترین مستندهایی بود که درباره شهید علی محمدی ساخته شد و ما آن را حتی در اجلاس حقوق بشر که در شهر ژنو سوئیس برگزار شد، پخش کردیم.

تلاش برای انعکاس صحیح اهداف شهدا در شبکه مستند

تاجیک نیز تصریح کرد: ما شبکه کوچکی هستیم اما افق دیدمان بزرگ است و دوست داریم در راستای اهداف شهید بزرگوار علیمحمدی از جمله اعتلای علمی کشور تلاش کنیم، برنامه بسازیم و در اختیار مخاطبان قرار دهیم. امیدوارم با دعای شما موفق باشیم.

وی افزود: شهادت علی محمدی نقصان بزرگی برای جامعه علمی کشور است و امیدوارم با تلاش دانشمندان دیگر راه او ادامه پیدا کند.

همسر شهید علی محمدی نیز به وقایعی که به نظرش در ۶ سال گذشته و پس از شهادت همسرش همچون معجزه بوده است از جمله ازدواج دو فرزندش در فاصله ۶ ماه اشاره کرد و اینکه هزینه این دو ازدواج به شکل معجزه آسایی فراهم شده بود.

در این دیدارها علاوه بر مدیران شبکه مستند، امیر توده روستا و بهزاد رسول زاده که هر دو از مستندسازان عضو خانواده معظم شهدا هستند نیز حضور داشتند.

مستند کوتاهی که از دیدار با خانواده شهید احمدی روشن تهیه شده امروز سه شنبه ۲۲ دی ماه ساعت ۱۵:۳۰ و ۲۱:۴۵ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود.