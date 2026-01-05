تقدیر معاون وزیر ورزش و جوانان از خانواده شهید مرزبان لودابی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی با حضور در روستای لوداب شهرستان بویراحمد با خانواده شهید رحیم مجیدیمهر دیدار و پیامهای تسلیت رئیسجمهور و وزیر ورزش و جوانان را ابلاغ کرد.
وی در این دیدار با بیان اینکه شهید مجیدیمهر درس وطنپرستی و میهندوستی داد، گفت: مگر میشود در دامان زاگرس و کوههای استوار بزرگ شد و رفتاری جز این داشت؟ او سمبل استقامت و جوانمردی است و این عظمت روح را از خاک پاک این منطقه گرفته است.
معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: به نمایندگی از جوانان و ورزشکاران کشور و استان، وظیفه خود دانستیم که خدمت خانواده این شهید بزرگوار برسیم.
رحیمی شهادت را دارای معجزه خواند و تأکید کرد: شهید، الفبای ایستادگی است و بزرگترین معجزه شهادت، تزریق عشق، زندگی و رسالت به جامعه است و خون شهید، ملت را بیدار میکند و به آنان ایمان میبخشد.
وی در ادامه با اشاره به ایثار شهید مجیدیمهر گفت: او در سرمای سوزان مرز، یخ زد تا امنیت ایران و ایرانی حفظ شود زیرا جوانانی که غیرت را در سایه دماوند و زاگرس آموختهاند، در مقابل فشارهای این روزهای دشمنان هرگز زانو نخواهند زد.
