۵۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در ساوه کشف شد/دستگیری عامل مزاحمت تلفنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران كلانتری ۱۹ ساوه، حین گشت زنی در محور قدیم ساوه- همدان به یك دستگاه كامیون الوند مشكوك شده و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

در بازرسی از خودرو پنج هزار لیتر سوخت قاچاق كشف شد که خودرو توقیف و راننده و سرنشین آن دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

عامل مزاحمت تلفنی شهروند اراکی دستگیر شد

شخصی که با درج آگهی فروش خودرو در سایت های اینترنتی موجب مزاحمت تلفنی برای یكی از شهروندان اراکی شده بود، توسط کارشناسان پلیس فتا استان شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی در این باره گفت: در پی شكایت یك شهروند اراکی مبنی بر مزاحمت های تلفنی مكرر، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان مرکزی قرار گرفت.

مصطفی نوروزی افزود: شاکی تاکید داشت مدتی است افراد زیادی تحت عنوان فروش خودرو با اینجانب تماس گرفته و خواهان خرید خودرو هستند که با بررسی های انجام شده متوجه شدم فرد ناشناسی اقدام به درج آگهی فروش خودرو با شماره تلفن من در یکی از سایت ها كرده است.

وی بیان كرد: در این راستا پس از بررسی ها و اقدامات فنی آگهی یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و متهم شناسایی شد و در بازجویی های صورت گرفته گفت برای انتقام جویی شخصی اقدام به این عمل مجرمانه كرده، که در این راستا متهم برای صدور قرار قانونی به دادسرا معرفی شد.

دستگیری مواد فروش سابقه دار با ۴ کیلو گرم تریاک در ساوه

یک مواد فروش سابقه دار حرفه ای در ساوه دستگیر و چهار کیلو و۴۵۰ گرم تریاک از وی کشف شد.

در پی تحقیقات، ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساوه از فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع انواع مواد مخدر در این شهرستان مطلع شدند.

در تحقیقات تکمیلی پلیس محل فعالیت مواد فروش در یکی از محله های ساوه را شناسایی و ماموران انتظامی در عملیاتی مواد فروش که قصد فرار از منزل خود داشت را دستگیر کردند.

در بازرسی از منزل متهم چهار کیلو و ۴۵۰ گرم تریاک و ۱۱۵ گرم سوخته تریاک و دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف شد و متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.