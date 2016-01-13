ساختار صداوسیما تغییرات بنیادین نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان صداوسیما در اطلاعیه ای نسبت به تغییرات ساختاری این سازمان که در بعضی از رسانه ها مطرح شده است واکنش نشان داد.
در اطلاعیه صداو سیما آمده است:
«در پی انتشار برخی شایعات درخصوص تغییرات گسترده در برخی از حوزههای مختلف سازمان صداوسیما از جمله معاونت خبر، معاونت صدا و معاونت سیما در خبرگزاری و پایگاههای خبری، روابط عمومی صداوسیما ضمن تكذیب ادعاهای مطرح شده نسبت به تغییر ساختار در این معاونتها، نكاتی را مطرح کرد.
۱- اصلاحات ساختاری و تشكیلاتی صداوسیما در دور جدید فعالیتها، براساس راهبردهای كلان رسانه ملی در افق ۱۰ ساله و با توجه به كارآمدسازی، منطقیسازی، چابكسازی ساختار، حذف فعالیتهای موازی و افزایش بهرهوری سازمانی بر مبنای آسیبشناسی انجام شده و در دستور كار قرار گرفته است.
۲- پس از اجرای طرح تغییر و تحول ساختاری و با توجه به اعلام اولیه درخصوص یكساله بودن طرح در حوزههای ستادی سازمان، بازنگری صورت گرفته است.
۳- بر این نكته تأكید میشود كه در آینده نزدیک، شاهد تغییرات بنیادین در ساختار سازمان و حوزههای برنامهساز نخواهیم بود.
بنابراین شایعاتی كه درخصوص تغییرات گسترده در ساختار صداوسیما از قبیل حذف معاونت خبر، حذف برخی شبكههای رادیویی، ادغام معاونت صدا در سیما و... كه در برخی سایتها انتشار یافته فاقد اعتبار است و بر این نكته نیز اذعان داریم كه انتشار گسترده چنین شایعاتی درخصوص صداوسیما با هدف زیرسوال بردن اقدامات و سیاستهای رسانه در ابعاد مختلف انجام میشود كه هیچگونه تأثیری را بر عزم كاركنان و مدیران سازمان در انجام وظایف محوله نخواهد داشت.»
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