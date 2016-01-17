ژاپن نیز از اجرایی شدن برجام استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «فومیو کیشیدا» وزیر امور خارجه ژاپن در سایت وزارت خارجه این کشور نوشت: دولت ژاپن از توافق نهایی بدست آمده درباره اجرا در نتیجه تلاشهای فوقالعاده تمام گروههای مذاکره کننده و آژانس بینالمللی انرژی اتمی استقبال میکند.
وزیر امورخارجه ژاپن همچنین تصریح کرد: ژاپن با استفاده از این فرصت پیشرفت مهم روابط دوستانه و تاریخی خود با ایران را تقویت خواهد کرد.
شش ماه پس از نهایی شدن توافق هسته ای میان ایران و غرب، آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هستهای خود تحت برجام را اجرا کرده است.
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