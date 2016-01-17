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۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۶

ژاپن نیز از اجرایی شدن برجام استقبال کرد

ژاپن نیز از اجرایی شدن برجام استقبال کرد

وزیر امورخارجه ژاپن از اجرایی شدن توافق هسته ای ایران استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «فومیو کیشیدا» وزیر امور خارجه ژاپن در سایت وزارت خارجه این کشور نوشت: دولت ژاپن از توافق نهایی بدست آمده درباره اجرا در نتیجه تلاشهای فوق‌العاده تمام گروه‌های مذاکره کننده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال می‌کند.

وزیر امورخارجه ژاپن همچنین تصریح کرد: ژاپن با استفاده از این فرصت پیشرفت مهم روابط دوستانه و تاریخی خود با ایران را تقویت خواهد کرد.

شش ماه پس از نهایی شدن توافق هسته ای میان ایران و غرب، آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته‌ای خود تحت برجام را اجرا کرده است.

کد مطلب 3026635
شقایق لامع زاده

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