طرح ملی «قبس» در شهرستان مُهر کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی طرح ملی «قبس» ویژه روحانیون و ائمه جماعات شهرستان مُهر عصر دوشنبه با حضور حجتالاسلام والمسلمین روحالله زرگری، راهیار بنیاد هدایت، در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد.
این دوره آموزشی با هدف تبیین اهداف و رویکردهای طرح ملی «قبس» و بررسی راهکارهای تقویت نقش امام جماعت، فعالسازی ظرفیتهای مسجد و حضور مؤثر در فضای مجازی برگزار شد.
در این دوره بر ضرورت تبدیل ظرفیتهای موجود در مساجد به کنشگران فعال فضای مجازی تأکید شد؛ رویکردی که بر اساس آن، افراد مؤثر هر مسجد میتوانند در گفتوگو، روایت صحیح و تبیین مسائل روز نقشآفرینی کنند.
بر اساس مباحث مطرحشده، بخش قابل توجهی از اعضای مساجد در فضای مجازی حضور دارند، اما طرح «قبس» تلاش میکند این حضور را از سطح مصرف محتوا به کنشگری و روایتگری فعال ارتقا دهد.
یکی از محورهای این دوره آموزشی، «از حرف تا نقشه عملیاتی» بود که طی آن بر تبدیل ارتباطات و گفتوگوهای روزمره به اقدامات عملی و مستمر تأکید شد.
روحانیون و ائمه جماعات شهرستان مُهر نیز در جریان این دوره، پرسشها و دغدغههای میدانی خود را مطرح کردند و درباره راهکارهای عملیاتی اجرای طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در بخش دیگری از این دوره بر اصل «سلام، پیش از کلام» تأکید شد؛ رویکردی که ارتباط انسانی، ایجاد اعتماد و شکلگیری رابطه مؤثر با مخاطب را مقدمه اثرگذاری تبلیغی میداند.
اجرای طرح ملی «قبس» در شهرستان مُهر با همکاری مجمع طلاب و فضلای شهرستان، نهضت تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد و معاونت تبلیغ حوزه و با محوریت امام جمعه شهرستان مُهر دنبال خواهد شد.
نظر شما