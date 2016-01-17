کارا کارت برای اقشار مختلف آذربایجان شرقی صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، میراحد حسینی یکشنبه با اعلام دستورالعمل صدور کارت رفاه اجتماعی ایرانیان و معرفی و ضرورت های اجرائی این طرح گفت: کارت خرید اعتباری یک ابزار مالی مانند تسهیلات و ضمانت نامه بانکی است که یک فرد با استفاده از آن می تواند کالایی را خریداری کند.

وی با اعلام اینکه تعاونی های سراسر کشور، فروشگاه های زنجیره ای رفاه، اتکا، شهروند، سپه، امکان، اسکات و فرهنگیان در مرحله اولیه به عنوان شبکه پذیرنده کارت معرفی شده اند، افزود: باتوجه به گستره این طرح برای فروشگاه های پذیرنده کارت مزیت هایی ایجاد شده است که با افزایش تعداد مشتریان می توانند کالاهای خود را با قیمت مناسبتر تامین و به مردم عرضه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: در این طرح تلاش بر این بوده دریافت کنندگان این کارت بدون ارائه تضامین بانکی چون سفته یا معرف، از این کارت و یا ابزار مالی بهره مند شوند.

وی خاطر نشان شد: در واقع کارت خرید اعتباری به عنوان یک وام کوچک محسوب می شود که دارنده آن می تواند نوسانات خرید خود را کاهش داده و بدون مراجعه به بانک یا افراد حقیقی مانند دوستان و اقوام نیاز کوتاه مدت خود را تامین کند.

حسینی با اشاره به تجربه برخی از کشورها در اعطای کارت اعتباری به شهروندان افزود: کارت اعتباری در بسیاری از کشورها به عنوان ابزاری برای خروج از رکود مطرح است و در ایران عدم دسترسی به وام های خرد یکی از علل مهم فقر اقتصادی محسوب می شود.

وی در بخش دیگری با اشاره به جامعه هدف این طرح گفت: کلیه اقشاری که بتوان از درآمدهای ماهانه آنان با روش های بسیار ساده اقساط ماهانه راکسر کرد، به تدریج مشمول این طرح قرار خواهند گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان اعتبار کارت را چهار برابر حقوق هر ماه فرد اعلام و اضافه کرد: در مرحله اول بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و در مراحل بعدی بازنشستگان کشوری و سایر وزارتخانه ها و کارکنان دولت مشمول این طرح خواهند بود که در این راستا تلاش می شود این کارت برای کارگران و افراد بخش خصوصی که حق بیمه را به تامین اجتماعی می پردازند و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز صادر شود.

حسینی در پایان با اعلام فرآیند صدور کارت و زمان و نحوه تحویل کارت گفت: مشمولین این طرح می توانند با ارسال کد ملی خود به شماره پیامک ۱۰۰۰۴۲۲ اعلام و یا در سامانه رفاه ثبت نام کنند که انتظار می رود حداکثر پس از مدت ۱۵ روز کارت برای هر فرد صادر و پس از چاپ به شماره تلفن همراه که متقاضی درخواست اعلام کرده، پیامکی ارسال و زمان و شعبه دریافت کننده از بانک رفاه به متقاضی اعلام شود.