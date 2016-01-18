جواب تست بینایی داوران محرمانه است/ باید احساس مسئولیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون اصفهانیان در خصوص کلاس اخیر داوری بیان کرد: با توجه به تعطیلات نیم فصل این کلاس را برگزار کردیم که امسال کمی متفاوت تر بود و باید در این باره از فدراسیون و کمیته پزشکی تشکر کنم که از روز اول کلاس روانشناسی برای ما تشکیل دادند. همینطور برای معاینات پزشکی یک اکیپ پزشکی آمده بودند. این کلاس‌ها درباره روانشناسی و تغدیه بود و همینطور برای دانش افزایی داوران کلاس داشتیم. در این کلاس تست آمادگی جسمانی را هم داشتیم.

وی درباره اینکه موضوع روانشناسی چقدر تاثیرگذار است، گفت: این کلاس فقط یک جلسه نبود و به صورت مکاتبه ای بین داوران و روانشناسان در طول فصل ادامه دارد و آنها با هم مکاتبه می کنند تا هر وقت زمانی نیاز به مشاوره داشتند از شرایط ایجاد شده بهره مند شوند.

رئیس کمیته داوران درباره اینکه گفته می شود چند داور در تست آمادگی جسمانی نمره قبولی نگرفتند، عنوان کرد: دو نفر از داوران و ۵ کمک داوران نتوانستند نمره قبولی دریافت کنند. در کل دنیا البته اینطوری است. ممکن است داوری مشکلی برایش پیش بیاید و نتواند از نظر بدنی در شرایط خوبی باشد. کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اینگونه کار می کند. این تست ها همواره وجود دارد و داوران باید احساس مسئولیت کنند و آمادگی جسمانی خود را حفظ کنند. بهرحال از این داوران استفاده نخواهد شد تا زمانی که کمیته داوران بخواهد از آنها تست مجدد بگیرد.

اصفهانیان در خصوص تست بینایی داوران گفت: ما یک بار دیگر این کار را انجام دادیم و این کار ادامه دار نبود. این خیلی می تواند برای داوران خوب باشد. هنوز درباره تست چشم پزشکی به ما نگفته اند با این حال پاسخ پزشکان برای خود افراد محرمانه خواهد بود. فکر نکنم که کسی در این باره مشکلی داشته باشد و دکترها در آنجا راضی بودند. بهرحال تا زمانی که انسان قضاوت می کند اشتباهات وجود دارد و باید ضریب اشتباهات را کاهش دهیم.

وی تاکید کرد: در صورتی که داوری مشکل بینایی داشته باشد او اجازه داوری نخواهد داشت. با این حال می گویم که این داوران مشکل بینایی نداشتند.

اصفهانیان همچنین یادآور شد: داوران کنونی در سطح بالایی قرار دارند و از نظر روحی و روانی باید در سطح بالایی قرار داشتند. ما به آنها می گوییم که اگر مشکلاتی دارند به ما بگویند. بهرحال اگر اشتباهاتی وجود داشته باید داوران ما کاهش دهند. بخصوص تاکید ما این است که برای محوطه جریمه زاویه دید و تصمیمات درست را اتخاذ کنند و بیشترین وقت ما برای محوطه جریمه بوده است که امیدواریم شرایط بهتری را شاهد باشیم.