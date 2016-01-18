تولید بنزین در صنایع پتروشیمی ایران از سرگرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امیری درباره تولید بنزین در مجتمع پتروشیمی بندر امام، گفت: پتروشیمی بندر امام از اواخر سال ١٣٩٣ موفق به تولید بنزین با استاندارد یورو ٤ شده و هم ‌اکنون این فرآورده با کسب استانداردهای داخلی و بین‌المللی لازم، به تولید انبوه وصنعتی رسیده است.

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با اعلام اینکه در راستای سیاست راهبردی وزارت نفت در جهت تامین بنزین مورد نیاز مصرف داخلی و جلوگیری از واردات بنزین و خروج ارز از کشور و همچنین ارتقای کیفیت بنزین قابل تولید در مجتمع‌های پتروشیمی، تولید بنزین در پتروشیمی بندر امام آغاز شده است، تصریح کرد: در نتیجه این مطالعات و اینکه اقتصادی بودن تولید بنزین با استاندارد یورو ٤ و ٥، تایید شده است، اجرای این کار به تایید رسیده و در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: متعاقب آن، تولید آزمایشگاهی انجام و آزمایش‌های لازم بر روی کیفیت محصول تولیدی صورت گرفت و نتایج حاصله تاییدکننده کیفیت مطلوب این ماده بود و با اعلام رسمی این موفقیت به شرکت ملی پالایش و پخش یک تیم تحقیقاتی از آن شرکت به پتروشیمی بندر امام اعزام شد تا فرایند تغییراتی صورت گرفته، نحوه‌ بارگیری و ذخیره‌سازی این محصول بررسی شود که گزارش نهایی گروه مذکور، فرایند اصلاحی پتروشیمی بندر امام برای تولید بنزین استاندارد یورو ٤ را مورد تایید قرار داد.

به گفته امیری همچنین نمونه محصول تولیدی به پژوهشگاه نفت، شرکت پالایش و پخش و آزمایشگاههای معتبر ارسال و کیفیت این محصول به تایید آنها رسید و به دنبال آن با هدف استانداردسازی این محصول از سوی اداره استاندارد کشور، ‌ این کار نیز صورت گرفت و موفق به اخذ تاییدیه استاندارد شد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه آماده تولید روزانه یک تا ١,٥ میلیون لیتر بنزین باکیفیت و استاندارد یورو ٤ و تحویل آن از طریق خط لوله، کشتی و یا عرضه و توزیع در جایگاههای توزیع سوخت است، تبیین کرد: در این راستا و با اخذ تاییدیه‌های لازم در شهریورماه ١٣٩٤ با عقد تفاهمنامه با شرکت پالایش و پخش نفتی این شرکت متعهد به تحویل ماهانه ٤٥ هزار تن معادل ٦٠ میلیون لیتر شد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام با بیان اینکه در حال حاضر طبق توافق طرفین محموله تهیه شده ابتدا از سوی آزمایشگاه طرفین مورد آزمایش کیفی قرار گرفته و پس از تطبیق کیفیت آن با استاندارد یورو ٤ و تایید آن از سوی شرکت پالایش و پخش، برای توزیع در کشور تحویل آن شرکت می‌شود، تاکید کرد: فرآیند تولید بنزین یورو ٤ در پتروشیمی بندر امام برخلاف اخبار منتشر شده در بعضی خبرگزاریها، ناشی از گزارش غیرکارشناسی و اطلاع نداشتن از فرآیند تولید این محصول است.

وی یادآور شد:‌ محصول بنزین یورو ٤ حاصل آمیختن (Blending) سه ماده پارافینی پایه عاری از سولفور با درصد حجمی ٥٠ درصد و ماده آروماتیکی عاری از بنزن و سولفور با درصد حجمی ٣٥ درصد و در نهایت ماده اکتان افزا (MTBE) به میزان ١٥ درصد است.