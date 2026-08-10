حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، با تداوم استقرار توده هوای گرم بر منطقه پیشبینی میشود که تا پایان هفته دمای هوا در برخی نقاط استان به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس برسد.
کارشناس داره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی امروز (دوشنبه) و فردا در برخی از ساعات با افزایش پوشش ابر، وقوع ناپایداریهای موقت جوی در برخی نقاط استان ( بهویژه ارتفاعات و نواحی شرقی)، بهصورت تندباد لحظهای، خیزش گردوخاک محلی، رعدوبرق و بارش پراکنده باران، دور از انتظار نیست.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، وزش باد، در برخی نقاط وقوع ناپایداریهای موقت جوی و مه صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس داره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام تندباد لحظهای بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.
وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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