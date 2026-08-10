جهاد مسکن در مرکزی؛ ۳۵۳۲ واحدنهضت ملی با پیشرفت ۵۱ درصد در آستانه تحقق

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: براساس تصمیم شورای عالی مسکن، بخشی از وظایف وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجرای نهضت ملی مسکن به بنیاد مسکن واگذار شد و این بنیاد در شهرهای مختلف استان مرکزی مسئولیت اجرای پروژه‌ها را برعهده گرفت.

وی افزود: در استان مرکزی ۳۵ شهر تحت پوشش اجرای نهضت ملی مسکن قرار دارند که شامل دو شهر جدید امیرکبیر و مهاجران و همچنین شهرهای اراک و ساوه است و باید اذعان کرد که در این طرح، فرآیندهایی همچون پالایش متقاضیان، تسهیل‌گری، کارسازی، معرفی به بانک و پیگیری امور اجرایی با همکاری بنیاد مسکن انجام شده است.

عسگری تصریح کرد: در شهرهای دارای زمین کافی، اراضی در قالب گروه‌های ساخت واگذار و اجرا شده است اما در مناطقی مانند خمین با محدودیت زمین، پروژه‌ها به‌صورت بنیادساخت و با رویکرد ساخت متراکم اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن در استان مرکزی اجرای ۳ هزار و ۵۳۲ واحد نهضت ملی مسکن را برعهده دارد گفت: بخشی از واحدها تأمین زمین شده و عمده پروژه‌ها در حال اجرا است و در اراک نیز ۶۵۶ واحد از طریق تسهیلات بانک مسکن پیش‌بینی شده که ۵۶۰ واحد آن تسهیلات دریافت کرده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی تاکید کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی این واحدها ۵۱ درصد است و این استان با تداوم ثبت‌نام و تأمین زمین تا آخرین ظرفیت، تلاش کرده پاسخگوی تعداد بیشتری از متقاضیان باشد.

وی افزود: پروژه‌های نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن به‌صورت دستمزدی اجرا و مصالح نیز توسط بنیاد تأمین می‌شود که این شیوه، موجب کاهش هزینه‌های اضافی پیمانکاری و هزینه‌های بالاسری خواهد شد.

عسگری ادامه داد: برای کنترل هزینه‌ها و کاهش اثرات تورم، در برخی پروژه‌ها اجرای عملیات به‌صورت امانی توسط نیروهای بنیاد انجام می‌شود و تمامی طرح‌ها با آنالیز دقیق هزینه و نظارت مستمر مالی مدیریت می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت آورده متقاضیان در روند اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: یکی از چالش‌های پیش‌رو، تأخیر برخی متقاضیان در تأمین آورده است که به‌طور مستقیم بر روند پیشرفت پروژه‌ها تأثیر دارد و تکمیل واحدها را نیازمند تأمین منابع بیشتر می‌کند.

عسگری تصریح کرد: تسهیلات طرح‌های مسکن از ۱۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و پیشنهاد افزایش آن تا ۸۵۰ میلیون تومان نیز مطرح شده است که می‌تواند بخشی از آثار افزایش هزینه‌ها و تورم را جبران کند.

وی از اختصاص حدود ۱۳۰ میلیارد تومان کمک حمایتی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان مرکزی خبر داد و گفت: بنیاد مسکن علاوه بر اجرای پروژه‌ها، آماده‌سازی اراضی نهضت ملی مسکن را نیز برعهده دارد و با بهره‌گیری از تجهیزات و ظرفیت‌های موجود، روند اجرای طرح را پیگیری می‌کند.

۲۸ واحد مجتمع نارنجستان اراک مقاوم‌سازی می‌شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی از ارزیابی خسارت ۳۲۷۰ واحد مسکونی در پی جنگ رمضان به استان خبر داد و گفت: کارشناسان ارزیاب بنیاد مسکن با حضور در محل، خسارات واحدهای مسکونی را بررسی، ثبت و اطلاعات مربوط را برای پیگیری جبران خسارت به مرکز ارسال کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع سه هزار و ۲۷۰ واحد بازدید شده، ۲۹ واحد مسکونی در سطح استان مرکزی به‌طور کامل تخریب شده و امکان تعمیر و بازسازی معمولی آنها وجود ندارد.

عسگری تصریح کرد: یک‌هزار و ۳۸۷ واحد مسکونی در جریان جنگ‌ تحمیلی رمضان دچار خسارت شده‌اند که قابلیت تعمیر و بازگشت به شرایط اولیه را دارند و یک‌هزار و ۷۶۳ واحد نیز در بخش‌هایی مانند در و پنجره، شیشه و آسیب‌های جزئی‌تر دچار خسارت شده‌اند.

وی ادامه داد: ۹۸۷ واحد مسکونی مشمول دریافت خسارت لوازم خانگی و کمک‌های معیشتی شده‌اند که شامل واحدهای تخریبی و واحدهای تعمیری آسیب‌دیده در جریان حادثه است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: عمده خسارات در مجتمع نارنجستان اراک وارد شد و براساس ارزیابی کارشناسی، ۲۸ واحد این مجتمع نیازمند مقاوم‌سازی تشخیص داده شدند.

وی افزود: برای واحدهای غیرقابل سکونت، اسکان موقت در اولویت قرار گرفت و با همکاری هلال احمر، فرمانداری‌ها، استانداری و مدیریت بحران، فضاهایی مانند مدارس برای اسکان اضطراری خانوارهای آسیب‌دیده پیش‌بینی شد.

وی تصریح کرد: در بخش اسکان موقت، مسئولیت تأمین اعتبار و پرداخت تسهیلات بر عهده بانک مسکن قرار گرفت و بنیاد مسکن نیز فرآیند شناسایی، ارزیابی و پیگیری جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده را انجام داده است.